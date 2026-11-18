Mẫu xe SUV Hyundai Tucson đã chính thức bước sang thế hệ thứ 5 với những thay đổi toàn diện về thiết kế, kích thước và trang bị. Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu SUV này được phân phối với hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp và hybrid, trong khi phiên bản diesel đã bị loại bỏ.

Ở phiên bản sử dụng màu sơn Creamy White Pearl, Tucson mới mang diện mạo thanh lịch nhờ lớp sơn trắng ngọc trai ánh kem, kết hợp những đường nét hình học sắc sảo trên thân xe. Tông màu sáng giúp làm nổi bật các chi tiết thiết kế và tạo cảm giác hiện đại cho tổng thể ngoại thất.

Không gian nội thất tiếp tục theo đuổi phong cách sang trọng với cách phối hai tông màu kem và be nhạt. Bảng táp-lô, táp-pi cửa và ghế ngồi sử dụng màu sắc đồng bộ, kết hợp các bề mặt vật liệu mềm nhằm tạo cảm giác thoáng đãng, gần với không gian của một phòng khách hiện đại.

Hyundai Tucson thế hệ mới có chiều dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm, lần lượt tăng 60 mm, 40 mm và 20 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm, hứa hẹn cải thiện không gian sử dụng cho hành khách.

Về vận hành, Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 245 mã lực, tăng 10 mã lực so với trước. Hệ thống đi kèm hộp số tự động 6 cấp, với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố 17,4 km/lít, tương đương khoảng 5,7 lít/100 km.

Trong khi đó, Hyundai Tucson thế hệ mới phiên bản thuần xăng sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, công suất 193 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp thay cho hộp số ly hợp kép 7 cấp trước đây. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống giải trí Pleos Connect phát triển trên nền tảng Android Automotive.

Xe có tùy chọn màn hình 12,9 inch hoặc 17 inch, tích hợp trợ lý giọng nói trí tuệ nhân tạo Gleo AI. Danh sách trang bị còn có 9 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống hỗ trợ hạn chế tình huống đạp nhầm chân ga và tính năng ghi nhớ quỹ đạo, cho phép xe tự động lùi theo đường di chuyển trước đó.

Riêng phiên bản hybrid được bổ sung Stay Mode, sử dụng năng lượng từ pin cao áp để duy trì hoạt động của hệ thống điều hòa và giải trí khi xe đang đỗ. Các tiện nghi khác gồm cửa sau mở rộng tới góc 83 độ, cổng sạc USB công suất 100 W, hai vị trí sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 có bốn cấp trang bị gồm H-Pick, Exclusive, XRT và Inspiration. Bản hybrid có giá từ 36,15 đến 45,1 triệu won, trong khi bản xăng dao động từ 31,4 đến 40,3 triệu won. Xe tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV gia đình kết hợp giữa tính thực dụng và trang bị công nghệ hiện đại.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.