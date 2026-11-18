Dù đang sở hữu danh mục xe bán tải trải rộng từ Maverick, Ranger đến dòng F-Series, Ford vẫn muốn mở rộng thị phần bằng một sản phẩm có giá dễ tiếp cận hơn. Theo công bố của CEO Jim Farley, hãng xe Mỹ đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung mới, dự kiến ra mắt trong năm 2027 và hướng đến nhiều thị trường quốc tế.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe này được định vị dưới Ford Ranger, tập trung vào nhóm khách hàng cần một chiếc bán tải đa dụng nhưng có ngân sách hạn chế. Đây cũng là phân khúc mà các hãng xe Trung Quốc đang gia tăng hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Nam Phi và Australia.

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, ông Jim Farley cho biết Ford đang tìm kiếm những hướng tăng trưởng mới thông qua các sản phẩm có giá bán phải chăng hơn.

Theo vị CEO, chi phí nguyên vật liệu cơ bản của mẫu bán tải mới dự kiến thấp hơn khoảng 20% so với Ranger hiện tại. Xe được phát triển với cấu trúc chi phí đủ cạnh tranh để đối đầu với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Ford kỳ vọng sản phẩm này sẽ đóng vai trò tương tự Maverick tại thị trường Mỹ, tức thu hút thêm nhóm khách hàng mới đến với thương hiệu thay vì chỉ cạnh tranh trong nhóm khách hàng bán tải truyền thống.

Hiện Ford chưa tiết lộ tên gọi, thiết kế hay thông số kỹ thuật của mẫu bán tải mới. Địa điểm sản xuất cũng chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, Ford đang có các cơ sở sản xuất tại Thái Lan, Nam Phi và Argentina, những thị trường có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh xe bán tải toàn cầu. Khả năng sản xuất tại Trung Quốc cũng không thể loại trừ, nhất là khi hãng đã tận dụng năng lực của liên doanh Jiangling Ford để phát triển một số sản phẩm phục vụ nhiều thị trường.

Một ứng viên được Carscoops đề cập là JMC Dadao, mẫu bán tải cỡ trung ra mắt tại Trung Quốc năm 2023 và được xuất khẩu sang một số thị trường dưới tên gọi Grand Avenue.

Đáng chú ý, mẫu xe này sử dụng khung gầm dạng thang được phát triển với sự hỗ trợ của Ford. Các tùy chọn động cơ xăng và diesel tăng áp cũng có nguồn gốc từ hãng xe Mỹ.

Việc tận dụng một nền tảng đã có sẵn có thể giúp Ford giảm đáng kể chi phí nghiên cứu, phát triển và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu lựa chọn hướng đi này, hãng có thể tiếp tục điều chỉnh thiết kế ngoại thất, trang bị và cấu hình kỹ thuật để tạo sự khác biệt cho mẫu xe mới.

Đây cũng có thể là lời giải cho tiến độ phát triển khá gấp rút của dự án, khi Ford mới công bố kế hoạch nhưng thời điểm ra mắt đã được ấn định vào năm 2027.

Theo Carscoops, khu vực Bắc Mỹ nhiều khả năng không phải thị trường trọng điểm của mẫu bán tải mới do những rào cản thuế nhập khẩu. Thay vào đó, các thị trường đang phát triển tại châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi có thể là những điểm đến phù hợp hơn.

Hiện Ford chưa công bố giá bán dự kiến cũng như danh sách thị trường phân phối. Tuy nhiên, mẫu xe được kỳ vọng có giá khởi điểm thấp hơn cả Ranger và Fathom, dòng bán tải thuần điện đang được hãng phát triển.

Động thái này cho thấy Ford đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm trước sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu bán tải có giá bán và trang bị cao, hãng muốn mở rộng xuống phân khúc phổ thông bằng một sản phẩm có chi phí sản xuất thấp hơn.

Với lợi thế về thương hiệu và kinh nghiệm phát triển xe bán tải, Ford có cơ sở để tham gia cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, khả năng thành công sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán, chất lượng sản phẩm và mức độ phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

(Theo Carscoops)