BMW vừa nâng cấp mẫu naked-bike M 1000 R lên mức sức mạnh của một chiếc siêu môtô thực thụ. Thậm chí, BMW M 1000 RS còn trở thành mẫu naked-bike mạnh nhất thế giới theo tuyên bố của thương hiệu Đức.

Nếu bạn muốn trải nghiệm khả năng vận hành đầy phấn khích tương tự S 1000 RR hoặc M 1000 RR nhưng với tư thế lái thẳng lưng hơn và không có kính chắn gió bảo vệ, BMW M 1000 RS mới có thể là lựa chọn phù hợp. Cung cấp sức mạnh cho mẫu mô tô này là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 999 cc quen thuộc của BMW.

Động cơ đã được tinh chỉnh để sản sinh công suất tối đa 215 mã lực tại tua máy 14.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại tua máy 11.000 vòng/phút. Như vậy, BMW M 1000 RS sở hữu sức mạnh động cơ lớn hơn so với nhiều mẫu ô tô đang bán trên thị trường.

Động cơ tích hợp hệ thống điều khiển van tiên tiến của BMW và công nghệ điều khiển trục cam nạp biến thiên ShiftCam. Nói một cách đơn giản, đây gần như là một trong những động cơ mô tô hiệu suất cao được phép lưu thông trên đường phố sở hữu công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Chưa dừng ở đó, mẫu siêu môtô này còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ống xả titan trọng lượng thấp giúp tạo ra âm thanh đặc trưng của động cơ 4 xi-lanh. Ngoài ra, BMW còn trang bị bộ gác chân M tương tự mẫu superbike M 1000 RR tiêu chuẩn cho M 1000 RS.

Đồng thời, hãng cũng nâng chiều cao yên thêm 20 mm so với M 1000 R. Thay đổi này giúp phân bổ nhiều trọng lượng của người lái hơn lên bánh trước. Mẫu xe cũng sử dụng hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon nhằm giảm trọng lượng, bao gồm các tấm ốp thân xe, cánh gió khí động học và các tấm ốp bên của bình xăng bằng nhôm phay xước.

Khi đổ đầy nhiên liệu, M 1000 RS nặng 196 kg, mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng ấn tượng. BMW sẽ chỉ sản xuất 1.000 chiếc M 1000 RS với giá khởi điểm tại Đức lên tới 40.000 Euro (khoảng 45.500 USD - khoảng hơn 1,1 tỷ đồng). Đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với một chiếc môtô.

Với mức giá đắt đỏ, mẫu xe được trang bị hàng loạt tính năng cao cấp dưới dạng tiêu chuẩn, bao gồm mâm bằng sợi carbon, hệ thống kiểm soát hành trình, tay nắm có sưởi, hệ thống kiểm soát giảm chấn điện tử Dynamic Damping Control và hệ thống phanh M, phần nào giúp lý giải mức giá đắt đỏ kể trên.

Hệ thống phanh của xe sử dụng cùm phanh cố định 4 piston ở phía trước, kết hợp hai đĩa phanh đường kính 320 mm. Trong khi đó, bánh sau đi kèm cùm phanh một piston và đĩa phanh đường kính 220 mm. Mức giá trên có thể dễ dàng tăng thêm khi khách hàng lựa chọn các trang bị tùy chọn.

M 1000 RS là một số ít mẫu mô tô của BMW từng mang ký hiệu "RS" trong tên gọi vốn được viết tắt từ Rennsport, có nghĩa là đua xe thể thao trong tiếng Đức. Trong số đó có BMW RS 255 Kompressor được giới thiệu vào năm 1935 và RS 54 ra mắt vào giữa những năm 1950. M 1000 RS mới sẽ có mặt tại các đại lý BMW Motorrad từ tháng 3/2027.

Video: Giới thiệu mẫu siêu môtô BMW M 1000 RS hàng thửa.