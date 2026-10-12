Cần Thơ gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chương trình và kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong công tác quản lý tại cơ sở.

Tính đến tháng 9/2026, 103 xã, phường đã bố trí máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công việc. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,71%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,71%.

Điểm đánh giá mức độ hài lòng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 18/18 điểm; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%, trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt 95,55%. Kết quả này đưa Cần Thơ lên vị trí thứ 13 toàn quốc về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong công tác quản lý tại cơ sở. Xã Nhơn Ái thí điểm phần mềm "Quản lý khu phố, ấp" từ đầu tháng 9/2026, tạo kênh tương tác giữa chính quyền và người dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên môi trường số. Địa phương đã kiện toàn 12 tổ công nghệ số cộng đồng với 87 thành viên để tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Tại xã Vĩnh Thạnh, trợ lý thông minh (AI) được đưa vào hỗ trợ tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Địa phương triển khai bản đồ số an sinh cộng đồng, cập nhật thông tin 285 hộ cận nghèo và 10 hộ nghèo, phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ đúng đối tượng.

Xã Vị Thanh 1 thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số.

Tính đến tháng 9/2026, 103 xã, phường đã bố trí máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công việc.

Thành phố đã ban hành danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung và dữ liệu nghiệp vụ dùng chung, tạo cơ sở chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số trung tâm phục vụ hành chính công chưa đồng bộ, thiết bị cũ, cấu hình thấp. Khoảng 23% xã, phường chưa có máy lấy số tự động, 18% chưa có màn hình hiển thị số và 6% chưa trang bị thiết bị tra cứu thông tin thủ tục hành chính.

Để khắc phục, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị đầu tư dự án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho 103 xã, phường và trung tâm phục vụ hành chính công, đồng thời xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ các sở, ban, ngành và địa phương.

Chọn bài toán lớn, gắn công nghệ với tăng trưởng

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian tới, thành phố tập trung triển khai các sản phẩm, mô hình và giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

Thành phố định hướng xây dựng nghị quyết, đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số, dự án bán dẫn, đồng thời có cơ chế thuê chuyên gia và đặt hàng nghiên cứu.

Trong phát triển hạ tầng dữ liệu, Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa việc cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các ngành. Đến năm 2030, trung tâm dữ liệu thành phố dự kiến kết nối với trung tâm dữ liệu vùng và quốc gia, từng bước chuyển từ xử lý hồ sơ điện tử sang điều hành dựa trên dữ liệu.

Thành phố đã ban hành 12 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị lựa chọn 3-5 bài toán cấp bách, có sức lan tỏa và thị trường ứng dụng rõ ràng để khuyến nghị triển khai.

Theo người dân TP Cần Thơ, việc thực hiện tốt chuyển đổi số, hồ sơ giải quyết minh bạch, công khai.

"Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, dự báo xâm nhập mặn và sạt lở, logistics thông minh cho nông sản, y tế số và giáo dục số. Thành phố cũng định hướng phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo thành đầu mối kết nối trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư; hỗ trợ chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ được kỳ vọng tăng cường kết nối cung - cầu công nghệ, đưa các giải pháp vào sản xuất và kinh doanh...", ông Khởi thông tin

Để Nghị quyết 57 phát huy hiệu quả, Cần Thơ cần ưu tiên nguồn lực cho những bài toán có khả năng ứng dụng cao; xác định rõ cơ quan chủ trì, kinh phí, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, bảo đảm kết quả nghiên cứu được ứng dụng thực tế, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội.

Việc triển khai Nghị quyết 57 nhằm hiện đại hóa nền hành chính, đồng thời hướng đến tạo động lực tăng trưởng mới. Hiệu quả thực chất sẽ phụ thuộc vào khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và nguồn lực, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.