THACO giới thiệu tàu tốc độ cao 370 km/h, hướng tới sản xuất tại Việt Nam

Tại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON 2026), diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) cùng đối tác Hyundai Rotem của Hàn Quốc đã giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển ngành công nghiệp đường sắt.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp đã trưng bày mô hình tàu tốc độ cao EMU-370, có khả năng khai thác theo thiết kế ở vận tốc 370 km/h. Hoạt động này nằm trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp đường sắt của THACO, hướng tới tiếp nhận chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Mẫu tàu tốc độ cao có vận tốc thiết kế tối đa 407 km/h

Theo thông tin từ Hyundai Motor Group, EMU-370 là thế hệ tàu tốc độ cao sử dụng công nghệ động lực phân tán, được nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng và cải thiện trải nghiệm hành khách.

Mô hình tàu đường sắt tốc độ cao được Thaco và đối tác trưng bày (mẫu bên trái) tại triển lãm

Đoàn tàu gồm 8 toa, tổng chiều dài 200,1 m, bố trí 479 ghế ngồi. Tốc độ khai thác thương mại mục tiêu đạt 370 km/h, trong khi tốc độ thiết kế tối đa lên tới 407 km/h.

Một trong những điểm nổi bật của EMU-370 là thiết kế khí động học. Phần đầu tàu được kéo dài hơn 10 m, kết hợp điều chỉnh vị trí các thiết bị trên nóc và bổ sung tấm che khu vực giá chuyển hướng, giúp giảm lực cản không khí khi vận hành ở tốc độ cao.

Theo Hyundai Rotem, những cải tiến này giúp hệ số cản khí động học của EMU-370 giảm khoảng 12,3% so với mẫu EMU-320, hiện được khai thác tại Hàn Quốc với tên thương mại KTX-Cheongryong.

Hệ thống động lực cũng được nâng cấp với công suất mỗi động cơ kéo đạt 560 kW, tăng khoảng 47,4% so với thế hệ trước. Đồng thời, nhà sản xuất ứng dụng các giải pháp cách âm, giảm rung và tối ưu hệ thống treo nhằm nâng cao độ ổn định trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, công nghệ phục vụ EMU-370 đã được thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng ở tốc độ lên tới 400 km/h. Tuy nhiên, đây là kết quả thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng, chưa phải tốc độ đoàn tàu đạt được khi vận hành thực tế trên đường ray.

EMU-370 hiện vẫn trong quá trình phát triển tại Hàn Quốc, dự kiến tiến tới khai thác thương mại vào năm 2031.

THACO đặt mục tiêu nội địa hóa sản xuất đầu máy, toa xe từ năm 2028

Song song với việc giới thiệu mẫu tàu tốc độ cao, THACO và Hyundai Rotem cũng trưng bày các mô hình tàu đô thị, hệ thống điều khiển tàu thông minh và giải pháp trải nghiệm không gian tàu bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Trong đó, mô hình toa tàu đô thị sử dụng khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm được giới thiệu cùng các bộ phận như khung thân vỏ, hệ thống điều hòa không khí, cửa nối toa, thiết bị nội thất và giá chuyển hướng (Bogie).

Thông qua hợp tác với Hyundai Rotem, THACO định hướng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất linh kiện, thiết bị và từng bước làm chủ công nghệ chế tạo đầu máy, toa xe.

Theo kế hoạch hợp tác, Hyundai Rotem sẽ tổ chức đào tạo kỹ sư THACO tại Hàn Quốc, đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Để triển khai chiến lược này, THACO đang đầu tư phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp THACO Bình Cơ, TP.HCM, với quy mô khoảng 320 ha.

Giai đoạn 2026–2027, doanh nghiệp tập trung xây dựng cơ sở sản xuất, tiếp nhận công nghệ và nghiên cứu chế tạo các linh kiện nội thất, ngoại thất cùng thanh nhôm định hình phục vụ ngành đường sắt.

Một mô hình được trưng bày tại triển lãm

Đến năm 2028, THACO dự kiến hoàn tất quá trình chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện đầu máy, toa xe ngay tại Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào phương tiện, tập đoàn còn phát triển các thiết bị phục vụ xây dựng hạ tầng đường sắt như máy đào hầm TBM, bộ ghi chuyển hướng đường ray và máy lao lắp dầm cầu cạn.

Đối với máy đào hầm TBM, THACO định hướng nội địa hóa một số kết cấu cơ khí, hệ thống băng tải, đường ống thủy lực và thiết bị phụ trợ. Với máy lao lắp dầm, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển thiết bị có khả năng nâng hạ từ 50 đến 300 tấn.

Trong lĩnh vực vận hành nhà ga, THACO còn giới thiệu cổng soát vé tự động hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, mã QR, thẻ RFID và vân tay, cùng robot tự hành AMR ứng dụng công nghệ định vị SLAM để vận chuyển hành lý.

Các giải pháp này cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới tham gia nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị đường sắt, từ chế tạo phương tiện, thiết bị cơ khí đến tự động hóa và vận hành thông minh.

Việc THACO mở rộng đầu tư vào công nghiệp đường sắt diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Nếu triển khai thành công, hoạt động chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất có thể góp phần giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu, chủ động nguồn phụ tùng thay thế và nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Tuy nhiên, việc giới thiệu các mô hình tại triển lãm mới thể hiện định hướng công nghệ và kế hoạch hợp tác. Khả năng làm chủ các công nghệ cốt lõi, tỷ lệ nội địa hóa thực tế và hiệu quả kinh tế vẫn cần được đánh giá thông qua quá trình đầu tư, sản xuất và vận hành trong những năm tới.