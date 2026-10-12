Petrovietnam làm chủ tổng thầu EPC dầu khí ngoài khơi

Những dấu ấn trên bản đồ năng lượng quốc gia

EPC bao gồm thiết kế, mua sắm và thi công; chữ “I” (Installation) mở rộng trách nhiệm sang vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi; chữ “C” (Commissioning) cuối cùng bao gồm đấu nối, chạy thử và hoàn thiện công trình. Trong hệ sinh thái Petrovietnam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là lực lượng chủ lực về tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi, trực tiếp triển khai chủ yếu thông qua Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) cùng các đơn vị thành viên trong chuỗi dịch vụ. Bên cạnh đó, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cũng tích lũy năng lực thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử qua nhiều thế hệ công trình biển, đồng thời đã đảm nhận hợp đồng EPCI cho khách hàng ngoài phạm vi dự án do mình trực tiếp điều hành. Đây là kết quả của quá trình Petrovietnam tổ chức, chuyên môn hóa và tích lũy năng lực qua thực tiễn, cùng tạo nên chiều sâu năng lực công trình biển của Petrovietnam.

Hai khối thượng tầng giàn đầu giếng (Gallaf Batch 3) rời bãi chế tạo của tổng thầu PTSC M&C hướng về vùng biển Qatar.

Petrovietnam từng bước hình thành năng lực tổng thầu công trình biển từ Sư Tử Đen Đông Bắc (2008), dự án EPCI đầu tiên của PTSC M&C, trị giá gần 190 triệu USD. Sau đó, PTSC M&C liên tục nâng cao năng lực qua hàng loạt công trình dầu khí quy mô lớn trong nước như Chim Sáo, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng-Hải Sư Đen..., tiến tới làm chủ thiết kế và đạt 100% nội địa hóa thiết kế. Trong khi đó, Vietsovpetro lại có lịch sử hình thành năng lực khác. Vietsovpetro xây dựng năng lực từ năm 1982 qua các công trình Bạch Hổ, Rồng và sau đó mở rộng sang thị trường EPCI với giàn BK-Thiên Ưng, Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, Lô 05-1(a)...

Đặc biệt, Biển Đông 01 là bước phát triển có tính quyết định đối với năng lực tổng thầu ngoài khơi của Petrovietnam. Năm 2010, PTSC M&C được giao vai trò tổng thầu EPCIC đối với các hạng mục công trình trọng yếu, có giá trị hợp đồng gần 1 tỷ USD và tổng quy mô gần 40.000 tấn kết cấu. Dự án đặt ra những bài toán chưa từng có tại Việt Nam về thiết kế, chế tạo kết cấu siêu trường, siêu trọng và lắp đặt ngoài khơi. Các giải pháp kỹ thuật đã giúp khoảng 90% khối lượng thực hiện trong nước, góp phần rút ngắn tiến độ khoảng 2 năm và tiết kiệm 74 triệu USD. Tính đến cuối năm 2025, dự án đã khai thác an toàn, hiệu quả và đạt doanh thu lũy kế hơn 5,3 tỷ USD.

Sau đó, năng lực tổng thầu của PTSC M&C tiếp tục được nâng cao qua Sao Vàng-Đại Nguyệt, với giàn xử lý trung tâm có quy mô lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hoàn thành. Hiện nay, năng lực này được phát huy tại chuỗi khí-điện Lô B-Ô Môn, khi PTSC và PTSC M&C đảm nhận các gói EPCI lớn, gồm giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở, các giàn thu gom/đầu giếng và gần 50km đường ống nội mỏ. Những dự án này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã đủ năng lực làm tổng thầu các công trình biển quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa chiến lược quốc gia.

“Phiếu tín nhiệm” đến từ quốc tế

Năng lực tích lũy qua các công trình trọng điểm trong nước đã mở đường để Petrovietnam, với đại diện nổi bật là PTSC thông qua đơn vị thành viên là PTSC M&C, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Sau những dự án đầu tiên tại Ấn Độ là dự án tại Qatar khi PTSC M&C thắng thầu dự án trị giá gần 350 triệu USD, tại mỏ Al-Shaheen - mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất Qatar và nhiều dự án quan trọng khác.

Toàn cảnh Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Điều quan trọng hơn để đánh giá năng lực là quá trình xét duyệt, phê duyệt của các nhà điều hành, chủ đầu tư lớn trên thế giới. Đó là sự sàng lọc nghiêm ngặt về năng lực kỹ thuật, hệ thống quản lý an toàn-chất lượng, kinh nghiệm dự án và khả năng thực hiện cam kết. PTSC đã và đang là một lựa chọn của các nhà điều hành lớn trong khu vực và trên thế giới như TotalEnergies, QatarEnergy, ExxonMobil, Petronas, PTTEP, ONGC... Việc khách hàng tiếp tục lựa chọn và mở rộng phạm vi hợp tác là sự xác nhận trực tiếp đối với năng lực kỹ thuật và quản trị của doanh nghiệp Petrovietnam.

Lực lượng chủ lực, nền tảng công nghiệp quốc gia

Hành trình hàng chục năm xây dựng và phát triển đã giúp Petrovietnam hình thành nền tảng cơ sở vật chất và năng lực tổng thầu biển (Offshore) thuộc tầm khu vực. Sức mạnh đó được định hình bằng các bãi chế tạo chiến lược dọc bờ biển Việt Nam, với tâm điểm là cụm căn cứ dịch vụ dầu khí tại Vũng Tàu của PTSC và Vietsovpetro; cùng lực lượng kỹ sư, chuyên gia, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm và hệ thống quản lý dự án, an toàn, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trên nền tảng đó, PTSC đã trở thành lực lượng dịch vụ kỹ thuật chủ lực về tổng thầu với gần 100 dự án EPC/EPCIC trong và ngoài nước, có khả năng đảm nhận phạm vi trách nhiệm ngày càng rộng; trong khi Vietsovpetro tích lũy năng lực EPCI qua nhiều thế hệ công trình do mình điều hành và các hợp đồng dịch vụ, được kiểm chứng bằng những dự án đã đi vào khai thác an toàn, hiệu quả. Cùng với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp và đối tác trong nước, những năng lực này tạo nên chuỗi thực hiện công trình dầu khí ngoài khơi của Petrovietnam.

Năng lực tổng thầu của Petrovietnam đã cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trên thế giới, liên tiếp trúng thầu và hoàn thành dự án trong những điều kiện khó khăn chính là câu trả lời rõ ràng nhất về năng lực, đồng thời minh chứng cho sức mạnh công nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng toàn cầu.