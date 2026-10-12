Người trẻ đưa ý tưởng thiết kế vào đời sống

PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM phát biểu khai mạc triển lãm thiết kế MPOINT 2026

Với chủ đề “Human Touch - Legacy of Tomorrow” (Điểm chạm con người - Di sản của ngày mai), MPOINT 2026 gồm các hoạt động triển lãm, trình diễn nghệ thuật, tọa đàm chuyên môn, thực hành và kết nối nghề nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, nhấn mạnh: “Thiết kế bắt đầu từ con người và đích đến của thiết kế cũng là con người”. Theo đó, một sản phẩm không chỉ cần đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà còn phải phù hợp với nhu cầu, cảm xúc và trải nghiệm của người sử dụng.

TS. Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc

TS. Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, cho rằng MPOINT là không gian kết nối các thế hệ, tạo điều kiện để đồ án và sản phẩm của sinh viên tiếp cận yêu cầu thực tiễn, phát huy khả năng vận dụng kiến thức vào sáng tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 13.10 sẽ diễn ra tọa đàm “NOLAN - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế”, trao đổi về tác động của AI đối với quy trình sáng tạo và phát triển sản phẩm.

Công nghệ mở ra thêm nhiều phương thức thử nghiệm ý tưởng, tạo hình, nhưng người thiết kế vẫn cần kiến thức nền tảng, tư duy độc lập và khả năng đánh giá để lựa chọn giải pháp phù hợp. Hiệu quả ứng dụng công nghệ vì thế không chỉ nằm ở công cụ mà còn ở cách người thiết kế xác định vấn đề và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Phần trình diễn các thiết kế thời trang của sinh viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

Ngày 14.10, hoạt động thực hành “Vật liệu - Công nghệ - Trải nghiệm thiết kế”, với sự tham gia của nhóm chuyên gia Biti’s, giúp sinh viên tìm hiểu quá trình chuyển hóa vật liệu và công nghệ thành sản phẩm.

Qua việc tiếp cận chất liệu, kỹ thuật xử lý và khả năng ứng dụng, người học có điều kiện nhìn nhận thiết kế toàn diện hơn, từ hình thức, công năng đến tính khả thi và trải nghiệm người dùng.

Khép lại chương trình vào ngày 15.10 là hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng thiết kế. Đây là dịp để sinh viên tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp, bổ sung kỹ năng và tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ và những ý tưởng sáng tạo mới.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm

Trong bối cảnh công nghệ làm thay đổi phương thức sáng tạo và sản xuất, người làm thiết kế không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải biết vận dụng công nghệ, phối hợp với các lĩnh vực liên quan và nắm bắt nhu cầu thị trường.

Việc tăng cường thực hành, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp trong đào tạo góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường với yêu cầu của công việc.

Các bạn trẻ tham quan không gian trưng bày đồ án của sinh viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Thông qua MPOINT 2026, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM hướng đến tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Từ những đồ án học tập đến sản phẩm có khả năng ứng dụng, sinh viên có thêm cơ hội kiểm nghiệm ý tưởng, tiếp cận thực tiễn và phát triển năng lực nghề nghiệp, với con người và nhu cầu của cộng đồng là điểm khởi đầu cho quá trình sáng tạo.