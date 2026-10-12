Chung tay kiến tạo những 'Lá chắn xanh' vùng ven biển Nam Cường

Ban tổ chức trao tặng tượng trưng cây xanh cho đại diện xã Nam Cường. (Ảnh: XUÂN TÚ)

Tham gia sự kiện có Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, đại diện lãnh đạo Công ty ô-tô Toyota Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Đây là một trong những sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng.

Tiến sĩ Đào Xuân Hưng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: XUÂN TÚ)

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Đào Xuân Hưng cho biết: “Những mục tiêu lớn như tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường hay thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ cụ thể hóa bằng những hành động thực tế. Chính vì vậy mà Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường luôn quan tâm tới các hoạt động trồng cây. Một cây xanh khi mới trồng xuống có thể rất nhỏ bé trước mênh mông biển cả, nhưng nếu được chăm sóc bằng tình yêu môi trường và trách nhiệm của cả cộng đồng, cây sẽ bén rễ, vươn mình lớn lên góp phần bảo đảm hệ sinh thái phát triển bền vững. Những thay đổi tích cực cho môi trường luôn bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải được nhiều người cùng chung tay và kiên trì làm đến cùng”.

Tiến sĩ Đào Xuân Hưng cũng khẳng định vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở truyền tải thông điệp mà còn là cầu nối kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy các sáng kiến có ích trong việc xây dựng cộng đồng xanh trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy về mục tiêu Net Zero.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô-tô ﻿Toyota Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: XUÂN TÚ)

Đồng hành cùng chương trình, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty ô-tô Toyota Việt Nam nhấn mạnh cam kết duy trì các giá trị xanh, coi việc bảo vệ môi trường là hạt nhân trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình "Vì một Việt Nam xanh" do ô-tô Toyota Việt Nam đồng hành đã trao tặng và trồng hơn 37.300 cây xanh tại 9 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Song song với hoạt động này, công ty cùng hệ thống đại lý và nhà cung cấp trên toàn quốc vẫn liên tục triển khai hàng loạt chương trình cộng đồng thiết thực khác như "Toyota chung tay xanh hóa học đường", "Tết trồng cây", các dự án hỗ trợ nước sạch cho vùng khó khăn, cũng như ưu tiên áp dụng các công nghệ, giải pháp thân thiện với môi trường trong quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Tất cả những nỗ lực này thể hiện cam kết nhất quán của công ty trong việc đồng hành cùng cộng đồng bảo vệ môi trường Việt Nam, hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Nam Cường đã chính thức tiếp nhận và cam kết phối hợp cùng các đoàn thể, chính quyền và nhân dân thường xuyên theo dõi, chăm sóc khu vực cây trồng. “Những cây được trao và trồng hôm nay không chỉ là món quà dành cho địa phương, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm. Địa phương cam kết phối hợp chăm sóc, bảo vệ khu vực cây trồng, tạo điều kiện để cây bén rễ, sinh trưởng tốt và từng bước hình thành những mảng xanh bền vững nơi ven biển Nam Cường”, đại diện Ủy ban nhân dân xã Nam Cường cho biết.

Đại biểu tham gia trồng cây tại bãi biển Nam Cường. (Ảnh: XUÂN TÚ)

Tại chương trình năm nay, Ban tổ chức đã trao tặng và tiến hành trồng gần 6.000 cây bần chua tại các vùng ngập mặn. Bần chua là loài cây đặc trưng có bộ rễ thở phát triển mạnh, khả năng bám sâu vào bùn lầy, giúp giữ đất, chống sạt lở bờ biển, giảm sóng và hình thành môi trường sống thuận lợi cho nhiều loài thủy sinh sinh trưởng. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao độ phủ xanh ven biển mà còn chủ động cải thiện khả năng tự bảo vệ của địa phương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.