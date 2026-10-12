Hà Nội thay thế phương tiện, điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 33

Dàn xe buýt điện mới của Trung tâm Tân Đạt được đưa vào khai thác trên tuyến 33. Ảnh: Transerco

Theo đó, Trung tâm Tân Đạt, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa 11 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng dầu diesel trên tuyến buýt số 33.

Đoàn xe mới sử dụng dòng VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe có màu xanh lá đặc trưng, nhận diện thương hiệu Hanoibus cùng họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các, hướng tới hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.

Các phương tiện được trang bị sàn thấp thuận tiện cho hành khách lên xuống, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các tiện ích phục vụ đi lại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

Cùng thời điểm, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 33. Cụ thể, giờ hoạt động tại cả hai đầu tuyến từ 5h đến 21h15; tần suất chạy xe từ 10 đến 24 phút/lượt, tùy khung giờ.

Việc thay thế phương tiện trên tuyến buýt số 33 góp phần thực hiện lộ trình chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh của Hà Nội, hướng tới hoàn thành trên toàn thành phố chậm nhất vào năm 2030.