F-15EX Mỹ sắp được bổ sung hệ thống cảnh báo tên lửa từng bị cắt để tiết kiệm chi phí

Không quân Mỹ đang tìm kiếm nhà cung cấp hệ thống cảnh báo tên lửa MWS để tích hợp nhanh vào các tiêm kích F-15EX Eagle II.

Động thái này diễn ra sau nhiều năm dòng máy bay này được đưa vào sử dụng mà không có cảm biến quang học chuyên phát hiện tên lửa đang tiếp cận.

Theo thông báo của Cục Quản lý vòng đời máy bay thuộc Trung tâm Quản lý vòng đời Không quân Mỹ, hệ thống được tìm kiếm phải có khả năng cảnh báo phi hành đoàn về tên lửa đe dọa máy bay, đồng thời hạn chế cảnh báo giả gây mất tập trung.

Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn "nghiên cứu thị trường", chưa phải quyết định mua sắm chính thức.

Điểm đáng chú ý là tiêm kích F-15EX đã được thiết kế sẵn để lắp MWS. Máy bay có 6 vị trí dành cho cảm biến, cùng hệ thống cáp dữ liệu, cáp nguồn và làm mát.

Không quân Mỹ yêu cầu hệ thống mới có thể được lắp hoặc tháo nhanh tại đơn vị mà không cần thay đổi cấu hình cơ bản của máy bay.

Các vị trí này gồm 2 cụm cảm biến ở hai bên thân phía trước, ngay dưới buồng lái, 2 vị trí ở phần đuôi và 2 vị trí có thể hướng cảm biến lên trên và xuống dưới. Cách bố trí cho phép hệ thống tạo vùng quan sát 360 độ quanh máy bay.

MWS thường sử dụng cảm biến hồng ngoại thụ động để phát hiện ánh sáng và dấu hiệu nhiệt do tên lửa tạo ra khi phóng hoặc tiếp cận.

Khác với radar cảnh báo, hệ thống có thể phát hiện những tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại mà không cần phát tín hiệu vô tuyến.

Đây là điểm quan trọng với F-15EX, bởi máy bay hiện được trang bị hệ thống tác chiến điện tử EPAWSS nhưng năng lực này chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa phát sóng điện từ.

F-15EX được phát triển từ dòng Advanced Eagle, kế thừa nhiều đặc điểm của các tiêm kích F-15QA Qatar và F-15SA Saudi Arabia.

Các biến thể này đã có khả năng tích hợp MWS. F-15SG Singapore thậm chí là biến thể F-15 đầu tiên được trang bị hệ thống cảnh báo tên lửa.

Một lựa chọn được chú ý là hệ thống cảnh báo tên lửa AN/AAR-57 Common Missile Warning System của BAE Systems.

Hệ thống này đang được sử dụng trên nhiều máy bay và trực thăng quân sự Mỹ, trong đó có trực thăng AH-64, UH-60 và CH-47.

Tuy nhiên, Không quân Mỹ chưa công bố sẽ chọn AN/AAR-57 hay một hệ thống khác cho F-15EX.

Tiêm kích F-15EX hiện có 22 chiếc trong biên chế và Không quân Mỹ dự kiến mua tổng cộng 267 máy bay. Boeing đã được ký hợp đồng sản xuất 120 chiếc, trong đó hợp đồng mới công bố ngày 29/9 có giá trị 2,38 tỷ USD cho 22 máy bay.

Việc bổ sung MWS sẽ hoàn thiện thêm lớp phòng thủ cho tiêm kích đa năng hạng nặng F-15EX.

Cảm biến này không trực tiếp đánh chặn tên lửa, nhưng có thể cung cấp cảnh báo sớm để phi công triển khai mồi bẫy, thực hiện thao tác cơ động hoặc sử dụng những biện pháp tự vệ khác trước khi tên lửa tiếp cận.