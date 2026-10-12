Tiêm kích F/A-XX của Boeing hé lộ gì qua hình ảnh mới nhất

Boeing vừa công bố hình ảnh mô phỏng thứ hai của tiêm kích hạm F/A-XX, chỉ vài ngày sau khi Hải quân Mỹ lựa chọn tập đoàn này phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 nhằm thay thế F/A-18E/F Super Hornet.

Boeing cũng đang phát triển tiêm kích F-47 cho Không quân Mỹ, khiến hãng trở thành nhà thầu thực hiện cả 2 chương trình tiêm kích thế hệ mới của Mỹ.

Hình ảnh mới cho thấy F/A-XX là một máy bay chiến đấu hạng nặng với thân rất rộng và thiết kế không đuôi. Kích thước lớn nhiều khả năng tạo thêm không gian cho khoang vũ khí, nhiên liệu, cảm biến và các hệ thống điện tử.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định dựa trên hình ảnh mô phỏng. Boeing xác nhận các thông tin kỹ thuật và chương trình chi tiết của F/A-XX vẫn được phân loại.

Phần mũi máy bay có tiết diện lớn, phù hợp với khả năng tích hợp một radar mảng quét điện tử chủ động AESA kích thước lớn.

Hai cửa hút khí được bố trí ở hai bên phần thân trước. Toàn bộ bề mặt máy bay sử dụng những đường nét được tính toán để giảm khả năng phản xạ sóng radar.

F/A-XX cũng có bộ càng đáp rất chắc chắn. Càng đáp mũi dạng kép và càng đáp chính kích thước lớn là những đặc điểm phù hợp với máy bay hoạt động trên tàu sân bay, nơi phi cơ phải chịu tải trọng rất lớn khi hạ cánh bằng cáp hãm và khi cất cánh bằng máy phóng.

Cánh máy bay có hình dáng khá giống một số đặc điểm xuất hiện trên thiết kế F-47 của Boeing.

Tuy nhiên, không thể khẳng định F/A-XX chỉ đơn giản là phiên bản hải quân hóa của F-47. Yêu cầu hoạt động trên tàu sân bay tạo ra những đòi hỏi riêng về kích thước, kết cấu, khả năng chịu tải và điều khiển ở tốc độ thấp.

Một chi tiết đáng chú ý khác là buồng lái. Hình ảnh hiện tại cho thấy F/A-XX dường như chỉ có một phi công. Điều này khác với F/A-18F Super Hornet và EA-18G Growler, vốn sử dụng cấu hình 2 chỗ ngồi.

Nếu thiết kế này được giữ nguyên, máy bay sẽ phải dựa nhiều hơn vào tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và khả năng phối hợp với các máy bay không người lái để giảm tải cho phi công.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng vì F/A-XX không chỉ được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc lập. Hải quân Mỹ muốn tiêm kích thế hệ mới có thể phối hợp với các hệ thống không người lái và những máy bay chiến đấu hợp tác trong mạng lưới tác chiến tương lai.

Tài liệu của Hải quân Mỹ cũng xác định F/A-XX sẽ có khả năng tích hợp với các hệ thống có người lái và không người lái.

Điểm chưa rõ nhất là cánh mũi. Một số hình ảnh trước đây về thiết kế Boeing từng gợi ý sự xuất hiện của bộ phận này, trong khi hình ảnh mới không cho thấy rõ. Đây có thể là chi tiết bị che khuất bởi góc nhìn hoặc đã được thay đổi trong quá trình hoàn thiện thiết kế.

Vì F/A-XX vẫn nằm trong giai đoạn phát triển, hình dáng cuối cùng chắc chắn có thể tiếp tục thay đổi. Điều đáng chú ý hơn là Boeing đang đồng thời triển khai F/A-XX và F-47. Hãng cho biết đã đầu tư cơ sở sản xuất mới tại St. Louis để phục vụ các chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.

Hình ảnh mới vì thế chưa thể cho biết toàn bộ năng lực của F/A-XX. Nhưng nó cho thấy Hải quân Mỹ đang hướng tới một tiêm kích hạm rất lớn, tàng hình, có thể mang nhiều nhiên liệu và cảm biến, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới tác chiến kết nối máy bay có người lái với các hệ thống không người lái.