Israel gấp rút cung cấp pháo tự hành Sigma 155 Roem mới nhất cho đối tác Đông Nam Á

Quân đội Singapore đã nhận được pháo tự hành bánh lốp Sigma 155 Roem mới nhất do Israel sản xuất, cũng như hệ thống pháo phản lực nhỏ gọn Precision Land Shooter - tập trung vào việc sử dụng máy bay không người lái tấn công và tên lửa dẫn đường.

Với đặc điểm của loại vũ khí này và diện tích tương đối nhỏ của quốc gia Đông Nam Á này (746 km2), có thể giả định rằng Singapore đang chuẩn bị ngay cả cho kịch bản giả định về một cuộc đổ bộ đường biển, được tăng viện bằng xe tăng.

Theo phát hiện từ giới truyền thông, việc pháo tự hành Sigma 155 Roem của Israel xuất hiện trong Quân đội Singapore được biết đến trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn 6.

Đây là đơn vị tinh nhuệ, được trang bị đặc biệt với xe tăng Leopard 2SG và hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS. Hiện tại biên chế Quân đội Singapore bao gồm 4 sư đoàn hợp thành và 1 sư đoàn phản ứng nhanh.

Pháo tự hành bánh lốp Sigma 155 Roem được mua về để thay thế loại SSPH-1 Primus bánh xích của Quân đội Singapore (hiện có 54 khẩu), vũ khí này được chế tạo dựa trên mẫu M109 Paladin của Mỹ vào đầu những năm 2000.

Singapore trở thành quốc gia đầu tiên mua pháo tự hành Sigma 155 Roem theo hợp đồng trị giá 106 triệu USD ký với Elbit Systems vào năm 2021. Israel chỉ mới sử dụng vũ khí này vào đầu năm 2026, trong cuộc chiến chống lại Lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Sigma 155 Roem là một đại diện cho thế hệ pháo tự hành 155 mm hiện đại có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52) và kíp chiến đấu giảm xuống chỉ còn 3 người.

Dựa trên thông số kỹ thuật được đăng tải, mặc dù Elbit Systems chưa công bố chi tiết, Sigma 155 Roem tương đương Archer của Thụy Điển - đây cũng là một loại pháo tự hành bánh lốp tiên tiến, dùng cỡ nòng tiêu chuẩn 155 mm L/52 với kíp chiến đấu 3 người.

Tốc độ bắn của Sigma 155 Roem được ghi nhận là 8 viên/phút, tương đương thông số chính thức theo công bố của Archer là 3 viên trong 20 giây và 21 viên trong 3 phút. Thời gian thu hồi và triển khai cũng tương tự - lần lượt là 30 và 20 giây.

Nhưng số lượng đạn của Sigma 155 Roem gần gấp đôi Archer - 40 so với 21 viên, điều này chủ yếu do pháo tự hành của Israel nặng hơn đáng kể, khi nó sử dụng khung gầm 10x10 của Oshkosh,thay vì 6x6 của Volvo hay 8x8 của RMMV.

Ngoài ra bên cạnh những đặc điểm "trên giấy tờ", còn có những thông số vận hành không kém phần quan trọng, thậm chí quyết định tới việc đưa vào trang bị hàng loạt.

Những yếu tố quan trọng nhất là độ chính xác thực tế, hiệu quả của hệ thống điều khiển hỏa lực, tuổi thọ nòng pháo và bộ nạp đạn tự động... và tất cả các thông số này nhiều khả năng sẽ không được công khai.

Riêng với Lực lượng Phòng vệ Israel, việc chuyển sang sử dụng pháo tự hành Sigma 155 Roem sẽ là một bước tiến vượt bậc so với M109 Paladin.

Pháo tự hành bánh xích M109 Paladin có kíp chiến đấu 7 người, trong khi Sigma 155 Roem chỉ cần 3 người để vận hành, tức là giải quyết được vấn đề nhân lực hạn chế của Lực lượng phòng vệ Israel, đặc điểm này cũng tỏ ra phù hợp luôn với cả Quân đội Singapore.