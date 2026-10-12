Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Cụ thể, gian hàng của Cục Sở hữu trí tuệ có mặt tại quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh trong các ngày từ 7-9/10/2026, trong khuôn khổ Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của tỉnh năm 2026. Tham gia đồng hành là Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Sáng chế Việt Nam, vừa giới thiệu những sáng chế có triển vọng thương mại hóa, vừa tư vấn sở hữu trí tuệ miễn phí cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Những sản phẩm góp mặt được hai hội chọn lọc cẩn thận theo hai tiêu chí chính là dùng được trong thực tế và có khả năng đưa ra thị trường. Danh mục trải rộng trên nhiều ngành, từ nông nghiệp, chế biến đến năng lượng, môi trường. Không ít giải pháp đã có văn bằng bảo hộ; một số được sản xuất thử nghiệm hoặc đã lưu hành trên thị trường, sẵn sàng để doanh nghiệp nhận chuyển giao và mở rộng ứng dụng.

Đáng chú ý trong nhóm nông nghiệp, thủy sản và thú y là hệ nano kháng sinh thế hệ mới dành cho gia cầm do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Phương Thư (Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bào chế.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (bên phải ảnh), quan tâm đến các sản phẩm khoa học của các nữ trí thức Việt Nam. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giải pháp gồm hai hệ: một hệ kháng sinh thảo dược từ tỏi phối hợp nano bạc, một hệ tổ hợp Doxycyclin-Florphenicol-nano Ag. Khi thử trên đàn gà thịt ở Bắc Giang, lượng kháng sinh cần dùng thấp hơn khoảng 10 lần so với đàn đối chứng mà tỷ lệ sống vẫn đạt 98%. Quy trình bào chế đã vận hành ổn định ở mức 100 lít mỗi mẻ.

Cũng thuộc nhóm này, tác giả Nguyễn Văn Thanh đưa ra quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris với từng bước được chuẩn hóa. Nhờ vậy, người trồng nắm được diễn biến của nấm từ lúc sợi phát triển đến khi hình thành quả thể, và có thể áp dụng ở cả hộ gia đình lẫn cơ sở sản xuất.

Với nông sản, dược liệu và thực phẩm chức năng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngoan (Viện Hóa học) trình bày hai kỹ thuật là sấy vi sóng và chiết xuất siêu âm. Cả hai cho phép chế biến nhanh hơn, dùng ít dung môi hơn mà vẫn giữ được màu sắc, hương vị và hoạt chất của nguyên liệu.

Gian hàng còn có các sản phẩm từ nấm dược liệu và curcumin do Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, giới thiệu, gồm viên nấm nghệ Bioglucumin, đông trùng hạ thảo SKGOLD và viên lợi gan. Một trong số này từng giành huy chương tại Triển lãm quốc tế về sáng chế của phụ nữ ở Hàn Quốc.

Ở mảng năng lượng và môi trường, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hà (Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam) mang tới FNT6VN, phụ gia đa chức năng cho nhiên liệu lỏng và ECOAL, phụ gia cho than. Mục tiêu của cả hai là tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải mà không phải cải hoán thiết bị đang dùng.

Nhà sáng chế Trần Chí giới thiệu thiết bị xử lý khí thải động cơ đốt trong, trong đó dung dịch khử khí thải được phun vào chuỗi khoang lọc xếp theo hình zigzag.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều tác giả tìm đối tác cùng thương mại hóa và bày tỏ sự cởi mở với nhiều cách hợp tác: chuyển giao công nghệ, cùng doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm theo đơn đặt hàng, góp vốn lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoặc tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao quy trình. Ngay tại gian hàng, các nhà khoa học trực tiếp giải thích giải pháp kỹ thuật, điểm mới và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Cục Sở hữu trí tuệ ghi lại nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất địa phương để chuyển tới các tác giả.

Đáng chú ý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sáng chế và người dân đến gian hàng hỏi về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, cũng như cách khai thác tài sản trí tuệ để sản phẩm có giá trị cao hơn đều được giải đáp kịp thời. Với gần 100 lượt tư vấn trực tiếp, cán bộ Cục đã hướng dẫn từ khâu tra cứu, chọn đối tượng cần bảo hộ đến thủ tục xác lập quyền và quản lý tài sản trí tuệ, đồng thời ghi nhận các nhu cầu về công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Tây Ninh đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng và muốn nâng giá trị chuỗi nông sản, nên nhu cầu bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ của địa phương ngày càng rõ.

Trong khi đó, thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức và hỗ trợ các chủ thể xác lập quyền, như tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký, tập huấn, truyền thông, kết nối cung-cầu công nghệ, hỗ trợ khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ ở nhiều vùng miền.

Việc đưa sáng chế và bàn tư vấn về Tây Ninh là một việc làm cụ thể trong nỗ lực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.