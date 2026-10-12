Samsung chính thức phát hành bản cập nhật One UI 9.0 ổn định cho Galaxy A57 trên toàn cầu

Samsung vừa chính thức triển khai bản cập nhật One UI 9.0 xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android 17 cho dòng điện thoại tầm trung Galaxy A57 trên quy mô toàn cầu. Động thái này diễn ra sau khi hãng hoàn tất giai đoạn thử nghiệm và phát hành nội bộ tại thị trường Hàn Quốc dưới phiên bản Galaxy Quantum 7. Hiện tại, khu vực châu Âu đang là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên người dùng có thể tải về phiên bản phần mềm chính thức này.

Thông tin gói cập nhật phần mềm và cách thức cài đặt

Gói phần mềm nâng cấp One UI 9.0 dành cho Galaxy A57 mang số hiệu bản dựng A576BXXU6BZIE, với dung lượng tải về qua mạng (OTA) đạt khoảng 2.315,25MB theo dữ liệu được ghi nhận từ chuyên gia công nghệ Tarun Vats. Dung lượng lớn phản ánh quy mô của một bản nâng cấp hệ điều hành toàn diện với nhiều thay đổi nền tảng.

Galaxy A57 là mẫu điện thoại tầm trung tốt nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại

Để chủ động kiểm tra và cài đặt phiên bản mới trên thiết bị, người dùng có thể thực hiện theo quy trình chuẩn của Samsung bằng cách truy cập vào mục Cài đặt, di chuyển đến phần Cập nhật phần mềm, sau đó nhấn chọn Tải về và cài đặt. Thiết bị cần đảm bảo dung lượng bộ nhớ trống đủ lớn và mức pin an toàn trước khi tiến hành cập nhật hệ thống.

Những cải tiến nổi bật trên giao diện One UI 9.0

Bản cập nhật One UI 9.0 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng về mặt tối ưu trải nghiệm thị giác lẫn tính năng vận hành. Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel) được tái thiết kế cho phép khả năng tùy biến linh hoạt hơn, giúp người dùng sắp xếp các phím tắt cài đặt theo thói quen sử dụng cá nhân một cách trực quan.

Galaxy A57 được cập nhật One UI 9

Bên cạnh giao diện điều khiển, hãng cũng đưa ra hàng loạt tinh chỉnh chuyên sâu cho các ứng dụng cốt lõi:

Samsung DeX: Nâng cấp độ ổn định kết nối và bổ sung các tùy chọn quản lý cửa sổ hiển thị đa nhiệm mượt mà hơn.

Samsung Notes: Bổ sung thêm nhiều công cụ hỗ trợ ghi chú thông minh, đồng bộ nhanh chóng dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập và công việc.

Khả năng truy cập: Cải thiện tính năng hỗ trợ người dùng có nhu cầu trợ năng đặc biệt, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ đồng đều hơn.

Tăng cường cơ chế bảo mật và giám sát vị trí

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu hiện đại trên Android 17, Samsung tích hợp chỉ báo quyền riêng tư trực quan đối với dữ liệu vị trí trên One UI 9.0. Khi bất kỳ ứng dụng nào trong hệ thống truy cập tọa độ GPS, người dùng sẽ nhận được cảnh báo trực tiếp trên thanh trạng thái, từ đó chủ động kiểm soát việc cấp quyền và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng thường ngày.

Khả năng tương thích trên nền tảng phần cứng Galaxy A57

Phiên bản phần mềm One UI 9.0 được tối ưu hóa sâu nhằm khai thác trọn vẹn sức mạnh phần cứng của chiếc điện thoại Galaxy A57, mang lại tốc độ phản hồi nhanh chóng và duy trì thời lượng pin bền bỉ trong tác vụ thực tế.

Bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của thiết bị:

Nhìn chung, việc phát hành One UI 9.0 sớm cho một thiết bị tầm trung như Galaxy A57 thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng công nghệ Hàn Quốc trong việc duy trì chu kỳ hỗ trợ phần mềm dài hạn, mang đến trải nghiệm ổn định và an toàn cho người dùng toàn cầu.