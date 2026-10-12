Triển lãm Công nghiệp lớn nhất châu Á khai mạc tại Thượng Hải, Trung Quốc

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Khoảng 3.000 công ty công nghệ từ Trung Quốc và các nước khác đang tham gia sự kiện này, diễn ra trong 5 ngày, từ 12 đến 16/10.

Trọng tâm chính của CIIF là sản xuất thông minh hiện đại.

Các gian hàng riêng biệt được dành cho máy công cụ gia công kim loại, năng lượng thay thế, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, vật liệu tiên tiến và chất bán dẫn.

Triển lãm trưng bày các loại robot công nghiệp và robot hình người, hệ thống hậu cần tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thị giác máy tính, và các giải pháp sáng tạo khác được sử dụng trong công nghiệp.

CIIF đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC) ở thành phố Thượng Hải.

Sự kiện thu hút hàng nghìn khách tham quan chuyên nghiệp, kỹ sư, nhà nghiên cứu và các chuyên gia hàng đầu từ nhiều quốc gia.

Tổng diện tích triển lãm lên đến hơn 300.000m2.

Theo TASS