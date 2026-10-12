HONOR Win 2 và Win Tablet lộ diện với hệ thống quạt tản nhiệt trước ngày ra mắt 21/10

Thương hiệu HONOR vừa chính thức công bố lịch trình ra mắt dải sản phẩm chuyên phục vụ nhu cầu chơi game tiếp theo của hãng. Sự kiện mang tên HONOR Win Gaming Universe Carnival dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 10 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu sự xuất hiện của dòng điện thoại HONOR Win 2 series cùng thiết bị máy tính bảng HONOR Win Tablet.

Theo kế hoạch được hãng chia sẻ, dòng điện thoại HONOR Win 2 series sẽ được mở bán ngay trong ngày ra mắt. HONOR khẳng định đây là dòng thiết bị chơi game chủ lực của hãng trong năm. Song song với đó, máy tính bảng HONOR Win Tablet cũng sẽ được giới thiệu trong cùng khuôn khổ sự kiện và bắt đầu nhận các đơn đặt hàng sớm.

HONOR Win 2 sẽ ra mắt vào ngày 21/10

Thiết kế và giải pháp tản nhiệt trên HONOR Win 2 series

Dựa trên những hình ảnh chính thức do HONOR công bố, dòng máy HONOR Win 2 sở hữu cụm camera đặt nằm ngang ở mặt lưng với hai cảm biến quang học. Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên thiết bị là sự hiện diện của cơ chế quạt tản nhiệt cơ học kết hợp mô-đun LED viền dải đèn RGB, giúp tối ưu luồng gió làm mát cho vi xử lý khi vận hành tác vụ nặng.

Mặt lưng máy còn được trang trí thêm các đường nét họa tiết mô phỏng đám mây nhằm tăng tính thẩm mỹ nhận diện. Đây là thế hệ kế nhiệm của dòng HONOR Win và Win RT từng được ra mắt vào tháng 12 năm 2025, vốn gây chú ý với màn hình 185Hz, dung lượng pin 10.000mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động tương tự.

HONOR sẽ ra mắt tablet Win Tablet vào tuần tới

HONOR Win Tablet: Bước tiến tản nhiệt chủ động trên máy tính bảng

Bên cạnh mẫu smartphone chuyên game, HONOR Win Tablet cũng đón nhận sự quan tâm lớn khi trở thành thiết bị máy tính bảng đầu tiên thuộc dòng Win được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt chủ động tích hợp bên trong khung máy. Giải pháp phần cứng này hướng đến việc duy trì hiệu năng ổn định, hạn chế tình trạng quá nhiệt dẫn tới giảm xung nhịp khi chơi game trong thời gian dài.

Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa công bố bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng điện thoại HONOR Win 2 cũng như Win Tablet. Một số thông tin rò rỉ chưa xác thực từ bên thứ ba cho rằng mẫu máy tính bảng có thể sử dụng màn hình OLED 8,4 inch tần số quét 240Hz và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, tuy nhiên người dùng cần chờ các xác nhận chính thức từ HONOR trong sự kiện ngày 21 tháng 10 tới.