Từ tình yêu phố thị

Chiều muộn, khi dòng người hối hả trở về bên mâm cơm gia đình, trên tuyến đường Lê Đại Hành, phường Nam Đông Hà, có 2 thanh niên vẫn cặm cụi dọn dẹp khu vực vỉa hè um tùm cỏ rác. Đưa tay lau giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng, anh Nguyễn Đức Vương cười hiền, khoe vừa cán mốc hơn 180 ngày tình nguyện làm “phu quét đường”. Hỏi về lý do làm công việc này, anh Vương đáp ngắn gọn mà gói trọn tâm tình: “Vì yêu mà đến”.

Anh Nguyễn Đức Vương (trái) được biết đến với cái tên “Anh Đen dọn phố” - Ảnh: Q.H

Sinh ra và lớn lên đúng vào những năm tháng Đông Hà đang từng bước chuyển mình, ký ức tuổi thơ của anh Vương là căn nhà lợp tôn cũ tuềnh toàng, không ngăn nổi gió Lào ràn rạt và những con đường đất đỏ bụi mù. Về sau, chứng kiến phố phường khoác lên mình màu áo mới, ngày càng khang trang, hiện đại, lòng chàng trai trẻ thêm trào dâng khát vọng được góp sức làm đẹp hơn diện mạo quê hương. Câu hỏi “Mình sẽ bắt đầu từ đâu?” luôn thường trực trong tâm trí anh.

Trước khi đến với việc dọn phố, anh Vương từng có nhiều năm gắn bó với các nhóm thiện nguyện, mang những bát cháo ấm lành đến với bệnh nhân nghèo hay ngược ngàn tiếp sức cho trẻ em vùng khó. Thế nhưng, anh vẫn thấy mình “nợ” mảnh đất chôn nhau, cắt rốn một điều gì đó thật thiết thực. Bước ngoặt đến từ một buổi sáng ngồi cà phê vỉa hè, tình cờ nghe người dân phàn nàn về những đoạn đường bị cỏ dại bủa vây, trở thành điểm tập kết rác tự phát. Một câu hỏi hiện lên trong đầu anh Vương: “Tại sao mình không dùng thời gian rảnh để góp sức làm sạch phố phường? Phải có người bắt đầu thì mới mong có người tiếp bước”.

Anh Vương tham gia một hoạt động thiện nguyện - Ảnh: Q.H

Nghĩ là làm. Từ tháng 5/2026, đều đặn 2-3 tiếng sau giờ tan tầm, anh Vương lại đến các tuyến đường “chưa đẹp mắt” ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà để phát quang cỏ dại, thu gom rác thải. Thấy một thanh niên lặng lẽ làm việc, nhiều người dân tò mò gặng hỏi danh tính. Anh Vương hóm hỉnh ghép tên gọi thân mật ở nhà với công việc đang làm, tự nhận mình là “Anh Đen dọn phố”. Cái tên mộc mạc ấy cứ thế theo anh đến hôm nay.

Không ngại nắng mưa

Từng luyện rèn trong môi trường quân ngũ, lại đang làm nghề rà phá bom mìn vốn đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và kỷ luật thép nên việc dọn rác, phát cỏ không làm khó được anh Vương. Tuy vậy, những ngày đầu, đôi tay anh vẫn rộp phồng, mỏi nhừ như muốn “đình công”. Chỉ khi nhìn lại góc phố vừa được mình trả lại vẻ đẹp ngày trước, bao mệt nhọc trong anh mới tan biến. Không chỉ ngày nắng, vào những hôm mưa, anh vẫn miệt mài dọn phố bằng cách lội nước, tìm đến các điểm ngập úng để khơi thông cống rãnh.

Tính đến nay, anh Vương đã có hơn 180 ngày dọn phố - Ảnh: Q.H

Với anh Vương, thử thách lớn nhất không nằm ở sự thất thường của thời tiết hay những công việc vất vả , mà là những lời nhỏ to của người đời. “Có người bảo tôi làm màu, đánh bóng tên tuổi, được dăm bữa nửa tháng rồi cũng bỏ. Người khác lại chép miệng bảo tôi rảnh rỗi sinh… nông nổi. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu, làm điểm tựa để tôi vững tin. Tôi lấy chính thử thách làm đòn bẩy, khẳng định rằng mình có thể làm được”, anh Vương bộc bạch.

Ngoài nỗi niềm ấy, một nỗi buồn khác của “anh Đen” là khi quay lại tuyến đường mình vừa dọn sạch, lại thấy rác thải xuất hiện, nằm ngổn ngang. Anh Vương nhận ra, nếu mọi người vẫn mặc định việc giữ gìn vệ sinh chung không phải là trách nhiệm của chính mình thì công sức của anh hay bất cứ ai bỏ ra vẫn mãi chỉ là “dã tràng se cát”. Vì thế, chàng trai sinh năm 1994 quyết định tận dụng mạng xã hội, lập fanpage mang tên “Anh Đen dọn phố”.

Hành trình dọn phố của anh Vương không còn đơn độc - Ảnh: Q.H

Không kỹ xảo cầu kỳ, những thước phim mộc mạc ghi lại cảnh trước và sau khi dọn dẹp của anh Vương đã chạm vào ý thức người xem. Những lời gièm pha dần nhường chỗ cho sự trân trọng. Khi biết anh không phải công nhân môi trường hưởng lương, nhiều người đã dừng xe hỏi han, dúi vào tay chàng trai trẻ chai nước mát. Có người tự giác mang chổi, cuốc ra làm cùng khi thấy bóng áo quen thuộc của anh Vương xuất hiện ở khu phố. Ông Ngô Phước Lộc, trú tại phường Đông Hà, chia sẻ: “Qua trò chuyện, tôi cảm nhận rõ tâm huyết, tình yêu phố phường trong cậu Đen. Tôi thường lấy câu chuyện của cậu ấy ra làm gương, nhắc nhở con cháu chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Bước chân không còn đơn độc

Chuyện trò với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Vương cho biết, thời gian qua, mình đã tìm thấy những người đồng điệu. Ngay như trong buổi chiều chúng tôi gặp gỡ, sát cánh cùng anh Vương là người bạn cùng tuổi Nguyễn Thanh Tùng, trú tại phường Nam Đông Hà.

Anh Tùng kể, làm kinh doanh tự do, ít khi làm việc nặng nhọc, những ngày đầu theo anh Vương đi dọn phố, toàn thân mình mỏi nhừ. Có hôm, nắng nóng làm anh hoa cả mắt. “Thế nhưng, nhìn sự nhiệt huyết đáng phục của Vương, tôi tự thấy mình không thể đứng ngoài hay bỏ cuộc. Mảnh đất này nuôi cả 2 đứa lớn lên, bạn mình làm được thì mình cũng góp sức được”, anh Tùng quả quyết chia sẻ.

Anh Vương và người bạn của mình là anh Nguyễn Thanh Tùng cùng nhau dọn phố - Ảnh: Q.H

Anh Vương (trái) và anh Tùng tin họ sẽ có thêm nhiều người bạn đồng hành - Ảnh: Q.H

Nghe lời tâm tình của bạn, ánh mắt anh Vương ánh lên niềm vui. Với anh, phần thưởng lớn nhất sau gần nửa năm dọn phố không phải là những lời ngợi khen trên mạng xã hội, mà là sự thay đổi trong chính bản thân và những người xung quanh. Anh Vương luôn tin, sắp tới, mình sẽ có thêm nhiều người đồng hành tin cậy, đáng trân quý như bạn Tùng. Lúc đó, anh sẽ phân chia lại thời gian để có thể đến dọn nhà không tính phí cho một số trường hợp neo đơn, già yếu, bệnh tật…

Hoàng hôn tắt hẳn, ánh đèn đường bật sáng trên những vỉa hè vừa được phát quang sạch sẽ. Anh Vương và người bạn đồng hành lặng lẽ thu dọn đồ nghề, hẹn nhau ngày mai ở một tuyến phố khác. Họ sẽ tiếp tục cùng nhau "gieo" sự tử tế bằng một công việc bình dị giữa đời