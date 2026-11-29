Những ngày cuối năm, thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa nặng hạt. Tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ. Ở những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, các đồng chí kiên trì kiểm tra từng lớp đất, cẩn trọng trong từng nhát cuốc để không bỏ sót dấu vết nào.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 kiên trì đào từng tấc đất.

Giờ nghỉ trưa của bộ đội vì thế cũng tùy vào công việc dưới hố khai quật. Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, cho biết: “Đôi lúc, dù đến giờ nghỉ trưa, các chiến sĩ vẫn tiếp tục công việc để bảo đảm từng phần hài cốt được đưa lên một cách cẩn trọng. Khi chiều tối, nếu phát hiện thêm dấu tích, các chiến sĩ phải giăng đèn để làm công tác, quyết tâm làm sao phải phát hiện, phải đưa các liệt sĩ lên khỏi lòng đất một cách an toàn và trọn vẹn nhất”.

Mồ hôi lăn dài trên trán, bùn đất bám đầy quân phục. Sau những giờ miệt mài bên hố khai quật, có lúc các chiến sĩ cũng thấm mệt. Nhưng khi dưới lớp đất vừa bóc còn dấu tích, các đồng chí vẫn nán lại.

Thu xếp xong công việc, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ rửa chân tay rồi quây quần bên mâm cơm. Các đồng chí chỉ huy và khách đến thăm, làm việc với đơn vị cũng chia nhau ngồi cùng bộ đội, vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Ngoài khẩu phần theo tiêu chuẩn, trên mâm còn có những món ăn do bà con sống quanh công viên tự tay nấu, gửi tặng bộ đội. Bữa cơm có hôm muộn giờ, nhưng tình cảm bà con gửi gắm qua từng món ăn giản dị khiến những người lính thêm ấm lòng.

Cán bộ, chiến sĩ thắp hương tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ trong đội lại trở về vị trí. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, kiên nhẫn bóc từng lớp đất mỏng. Khi phát hiện dấu tích hài cốt liệt sĩ, các đồng chí nhẹ nhàng dùng tay gỡ đất, cẩn trọng nâng từng phần hài cốt lên.

Trung tá Lê Ngọc Hà chia sẻ: “Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ là thời tiết mưa nắng thất thường. Tuy nhiên, toàn đơn vị vẫn giữ quyết tâm cao nhất. Với đơn vị, mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không có mưa”. Theo đồng chí Hà, điều cán bộ, chiến sĩ trong đội trăn trở nhất vẫn là làm sao đưa được từng phần hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất an toàn, trọn vẹn.

Với những người lính trẻ, việc tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ khác nhiều so với nhiệm vụ huấn luyện, công tác thường ngày. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và khả năng thích nghi với điều kiện thực địa. Những ngày đầu từ nhiều đơn vị về đây làm nhiệm vụ, không ít chiến sĩ còn bỡ ngỡ. Qua từng buổi làm việc, các đồng chí học hỏi kinh nghiệm của nhau, dần quen với cách bóc từng lớp đất mỏng, nhận biết từng dấu tích.

Dưới những lớp đất ở Công viên Lê Thị Riêng vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Chiến sĩ Vũ Đức Tâm bày tỏ: “Với chúng tôi, mỗi một tấc đất khi được đào lên đều mang một sức nặng rất to lớn, điều đó thôi thúc chúng tôi phải nhanh chóng mang được các bác, các anh lên, phải tìm kiếm cho bằng được dù là khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Chiến dịch 500 ngày đêm là cơ hội để những người lính trẻ như chúng tôi đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của đất nước”.

Khi những phần hài cốt và di vật đầu tiên được tìm thấy, có chiến sĩ đã rơi nước mắt. Có đồng chí đứng lặng hồi lâu trước di vật vừa lộ ra trong đất rồi mới tiếp tục công việc. Những người lính thời bình hiểu rằng dưới những tầng đất kia vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, vẫn còn những liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Chiến sĩ trẻ xúc động khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, chính những phút lặng đi vì xúc động ấy đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Gần sáu thập kỷ trước, trên mảnh đất này, những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hôm nay, cũng trên mảnh đất ấy, những người lính trẻ vẫn ngày ngày cúi xuống, nhẹ tay gỡ đất, nâng niu từng phần hài cốt của cha anh. Với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, mỗi tấc đất còn mang sức nặng của ngần ấy năm đợi chờ trong những gia đình đến nay vẫn mong tin người thân.