Động đất đúng lúc máy bay sắp hạ cánh

Một đoạn video ghi lại tình huống hiếm gặp tại sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đã được xem ít nhất 15 triệu lượt chỉ sau ít giờ đồng hồ.

Trong video, một chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines đang hạ dần độ cao, hướng về phía đường băng để hạ cánh thì bất ngờ toàn bộ khung hình rung lắc mạnh. Tiếng còi báo động liên tục vang lên. Hóa ra, đúng lúc này, động đất xảy ra.

Đây là video:

Nguồn: Airline Videos.

Theo CBS News, nhân viên kiểm soát không lưu tại sân bay cũng cảm nhận được những rung chấn mạnh và lập tức yêu cầu phi công thực hiện go-around, tức là hủy bỏ việc hạ cánh và bay lên trở lại.

Trong đoạn video, có thể nghe thấy nhân viên kiểm soát không lưu liên tiếp gọi chuyến bay mang số hiệu 1972, thông báo đang xảy ra động đất mạnh.

Chiếc máy bay sau đó tăng độ cao. Khoảng 30 phút sau đó, máy bay mới hạ cánh và lần này là hạ cánh an toàn, theo SBS News.

Vì sao động đất ảnh hưởng đến việc máy bay hạ cánh?

Khi xảy ra động đất, đường băng và các cơ sở hạ tầng khác tại sân bay có thể bị hư hại, các thiết bị hỗ trợ hạ cánh cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, theo trang News.com.au. Đó là lý do nhân viên kiểm soát không lưu có thể yêu cầu phi công cho máy bay bay lên trở lại, chờ sân bay kiểm tra tình trạng đường băng và các thiết bị liên quan trước khi cho phép hạ cánh.

Một số cửa sổ ở Sân bay Quốc tế Los Angeles bị hư hại do trận động đất 5 độ mới xảy ra. Ảnh: SBS.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất nói trên xảy ra vào sáng thứ Bảy (là khoảng tối thứ Bảy theo giờ Việt Nam), cường độ ban đầu được ghi nhận là 5 độ Richter. Trận động đất này làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở Nam California, theo AP.