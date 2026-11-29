Từ ngày 10 đến 13/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Theo Ban Tổ chức, ngày 12/12 (thứ Bảy), Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đón nhân dân từ 13h đến 17h. Ngày 13/12 (Chủ nhật), triển lãm đón khách mời, khách chuyên ngành và nhân dân từ 9h đến 15h.

Mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Người tham quan cần mang theo căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu, danh thiếp (nếu có) và cung cấp thông tin trung thực, chính xác. Khách không mang vật nuôi, đồ ăn, thức uống, hành lý nặng hoặc cồng kềnh; không hút thuốc trong khu vực triển lãm. Trang phục phải lịch sự, phù hợp; không mặc quần đùi, không đi dép lê hoặc dép xỏ ngón. Mọi người cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nội quy của Ban Tổ chức.

Hai cổng vào, gửi xe miễn phí

Người dân có thể vào qua cổng 1, đi từ đường Đàm Quang Trung vào Nguyễn Sơn (hướng sân golf Long Biên), hoặc cổng 2, đi từ đường Nguyễn Văn Cừ vào Nguyễn Sơn.

Sau đó, khách đi theo biển chỉ dẫn đến bãi đỗ xe phía bắc đường băng, giữ thẻ xe để lấy xe khi về, rồi đi bộ đến khu vực kiểm soát an ninh. Khu bãi xe có thể có xe điện hỗ trợ.

Khi ra về, khách đi qua cổng Tạ Đông Trung, theo đường Nguyễn Văn Cừ hoặc Nguyễn Sơn tới Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5 kéo dài). Trường hợp cần thiết, sử dụng lối thoát hiểm.

Nhận diện khuôn mặt tại 12 làn barie

Khách đăng ký trước trên website của Ban Tổ chức, chụp ảnh CCCD hoặc hộ chiếu và khuôn mặt để nhận mã QR. Sảnh vào có 12 làn barie tự động, gồm 1 làn VIP, 1 làn khách đoàn và 10 làn cho khách lẻ và nhân dân.

Tại đây, khách nhìn thẳng vào camera nhận diện khuôn mặt hoặc đưa mã QR vào đầu đọc. Barie tự mở, khách đi tiếp qua khu kiểm tra an ninh để vào khu trưng bày.

Người chưa đăng ký có thể thực hiện tại các kiosk tự phục vụ ở sảnh vào. Người cao tuổi, khách nước ngoài hoặc người có CCCD không đọc được sẽ được nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Thông tin về triển lãm được đăng tại website www.vietnamdefence.vdi.org.vn và trang Facebook VNDefenceExpo.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ 9h00 ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trong thời gian Triển lãm có các hội thảo khoa học “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng và nhiều hoạt động ký kết song phương. Người dân được vào tham quan trong hai ngày 12 và 13/12.