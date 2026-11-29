Khánh Thi là một trong những kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam, có nhiều năm hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của bộ môn khiêu vũ thể thao nước nhà. Bên cạnh sự nghiệp, cô còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc hôn nhân với vận động viên Phan Hiển cùng tổ ấm viên mãn bên các con.

Mới đây, Khánh Thi vỡ òa chia sẻ tin vui liên quan đến Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương. Theo đó, cả hai đã xuất sắc giành thứ hạng 26 tại một giải đấu dancesport quốc tế. Đây được xem là thành tích đáng khích lệ của đại diện Việt Nam khi phải cạnh tranh với nhiều vận động viên nổi tiếng đến từ các quốc gia trên thế giới.

Khánh Thi hạnh phúc báo tin vui khi Phan Hiển cùng bạn nhảy là vận động viên Thu Hương giành thứ hạng cao tại một giải dancesport quốc tế.

Đáng chú ý, Khánh Thi cho biết đây cũng là thứ hạng cao nhất mà đại diện dancesport Việt Nam từng đạt được tại cuộc thi này. Thành tích trên không chỉ là niềm vui đối với Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với những người dành nhiều tâm huyết cho bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

"Sau hơn 20 năm dancesport Việt Nam từng bước vươn ra sàn đấu quốc tế, thứ hạng của chúng ta đã tiến lên đáng kể. Hôm nay, nhìn thấy một cặp đôi Việt Nam góp mặt trong top 26 thế giới, Thi thấy đó là một niềm vinh dự vô cùng lớn đối với dancesport Việt Nam và với những người đã gắn bó đi từ ngày đầu với bộ môn này suốt nhiều năm qua", Khánh Thi chia sẻ.

Thông tin được Khánh Thi chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Phan Hiển, Thu Hương cũng như Khánh Thi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực của các vận động viên khi bước ra đấu trường quốc tế. Với những người theo dõi hành trình của cặp đôi, đây còn là niềm vui khi chứng kiến Phan Hiển tiếp tục gặt hái thành quả trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Nhiều khán giả chúc mừng Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi và Phan Hiển vốn là cặp đôi có mối gắn bó đặc biệt với dancesport Việt Nam. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống riêng, cả hai còn có chung niềm đam mê và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao. Khánh Thi được biết đến với vai trò kiện tướng, huấn luyện viên, trong khi Phan Hiển là vận động viên từng đạt nhiều thành tích đáng chú ý tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác và hành trình vượt qua không ít ý kiến trái chiều để đến với nhau. Sau nhiều năm gắn bó, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2022, khép lại hành trình dài bên nhau bằng một dấu mốc đáng nhớ. Cặp đôi hiện có 3 người con, lần lượt là Kubi, Anna và Lisa.

Khánh Thi và Phan Hiển hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, Khánh Thi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con. Gia đình nữ kiện tướng gây thiện cảm bởi hình ảnh gần gũi, vui vẻ, trong đó Phan Hiển cũng nhiều lần thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng vợ trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm cũng như những câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc, nuôi dạy các con.

Dù đã có gia đình riêng, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn duy trì sự gắn bó với dancesport. Họ cùng tham gia các hoạt động chuyên môn, đào tạo thế hệ vận động viên trẻ và góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng. Việc Phan Hiển tiếp tục thi đấu và đạt được những thành tích mới cũng là niềm tự hào của Khánh Thi sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ chồng trên con đường thể thao.

Khánh Thi và Phan Hiển đồng hành từ công việc đến đời sống.