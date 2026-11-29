Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hiệu quả khi bệnh dại xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ ngày 16 đến 25/11, tỉnh Gia Lai ghi nhận 3 trường hợp không qua khỏi do bệnh dại. Điểm chung là cả 3 nạn nhân đều không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó cắn, dù có vết thương chảy máu.

Chủ quan sau vết chó cắn

Trường hợp không qua khỏi gần nhất là ông H.X.D. (sinh năm 1982, trú tại làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai). Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước, khi tham gia đánh đuổi một con chó thả rông tại làng BLang (xã Ia Hrung), ông bị con vật cắn vào cẳng chân, gây chảy máu.

Sau sự việc, ông D. không xử lý vết thương và cũng không đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Con chó sau đó bị đánh chết, làm thịt và ông D. có tham gia ăn thịt chó.

Ngày 21/11, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, chán ăn. Hai ngày sau, bệnh nhân đến một số cơ sở y tế và được chẩn đoán mắc bệnh dại. Ông không qua khỏi lúc 15h ngày 25/11.

Trước đó, ngày 22/11, bé Đ.V.N. (11 tuổi, trú tại thôn Đôn Hyang, xã Lơ Pang) cũng không qua khỏi do căn bệnh này.

Theo lời kể của gia đình, khoảng tháng 10/2025, N. bị chó nhà hàng xóm cắn vào mắt cá chân phải. Vết thương nông, chảy máu ít. Con chó có biểu hiện ốm, bỏ ăn chỉ 2 ngày sau khi cắn người.

Dù vậy, trẻ không được xử lý vết thương, tiêm vaccine phòng dại hay huyết thanh kháng dại. Gia đình cho biết do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đưa em đi tiêm phòng. Sự việc cũng không được thông báo cho cơ quan y tế để nhận hướng dẫn xử lý và điều trị dự phòng.

Một trường hợp khác là bé A.T. (10 tuổi, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Ia Khươl), không qua khỏi ngày 16/11. Theo điều tra dịch tễ, ngày 30/9, em bị chó thả rông cắn 2 vết ở tay phải. Sau đó, con chó tiếp tục cắn cha của bệnh nhi này. Tuy nhiên, sau khi bị cắn, T. không được xử lý vết thương, tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại.

Những vết chó cắn tưởng chừng không đáng ngại đã cướp đi sinh mạng 3 người ở Gia Lai. Ảnh: Unsplash.

Đến ngày 12/11, trẻ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, sợ nước, sợ gió và sợ ánh sáng. Bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng mắc bệnh dại và không qua khỏi sau đó 4 ngày.

Tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi phát triệu chứng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu từ động vật sang người qua nước bọt của con vật nhiễm virus, thường thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc.

Virus dại có thể tồn tại ở nhiều loài động vật có vú máu nóng, phổ biến là chó và mèo. Vì vậy, người dân không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài hoặc tình trạng sức khỏe của con vật để xác định nguy cơ lây nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên toàn cầu có hơn 10 triệu người phải điều trị dự phòng sau khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn. Đây là căn bệnh có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi các triệu chứng lâm sàng đã xuất hiện, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời.

Thông thường, thời gian ủ bệnh dại ở người kéo dài khoảng 1-3 tháng, nhưng có thể ngắn hoặc dài hơn tùy từng trường hợp. Vị trí vết cắn, mức độ tổn thương, số lượng virus xâm nhập và tình trạng miễn dịch của người bị phơi nhiễm đều có thể ảnh hưởng đến thời gian ủ bệnh.

Đặc biệt, những vết cắn sâu, nhiều vết cắn hoặc nằm ở vùng đầu, mặt, cổ, bàn tay có thể khiến nguy cơ phơi nhiễm nghiêm trọng hơn. Sau khi xâm nhập cơ thể, virus dại di chuyển theo các dây thần kinh đến hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương não và tủy sống.

Khi bệnh khởi phát, người bệnh có thể xuất hiện sốt, đau hoặc cảm giác bất thường tại vị trí vết thương, kích động, co thắt cơ khi tiếp xúc với nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết nước bọt và rối loạn thần kinh. Bệnh tiến triển nhanh, dẫn đến suy hô hấp, ngừng tim và không qua khỏi.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hiệu quả khi bệnh dại xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Do đó, việc chờ con vật có biểu hiện bất thường hoặc chết mới đi tiêm phòng có thể khiến người bị cắn bỏ lỡ cơ hội bảo vệ tính mạng.

HCDC cũng khuyến cáo người dân không tự đánh giá nguy cơ mắc bệnh dại dựa trên việc chó, mèo vẫn khỏe mạnh sau khi cắn. Việc theo dõi con vật chỉ là yếu tố hỗ trợ đánh giá nguy cơ, không thể thay thế việc thăm khám và tư vấn y tế.

Bệnh dại gần như không thể cứu chữa khi đã phát triệu chứng, nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần thực hiện các bước sơ cứu và dự phòng:

Rửa vết thương ngay lập tức: Dùng xà phòng và nước sạch rửa kỹ dưới vòi nước liên tục ít nhất 15 phút. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ virus tại vị trí tổn thương.

Sát trùng vết thương: Có thể sử dụng dung dịch povidone-iodine hoặc cồn y tế phù hợp sau khi rửa sạch.

Đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt: Bác sĩ sẽ đánh giá mức độ phơi nhiễm, tình trạng vết thương và chỉ định tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại nếu cần thiết.

Không áp dụng mẹo dân gian: Tuyệt đối không đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc hoặc trì hoãn điều trị để chờ theo dõi con vật.

Đặc biệt, người bị chó, mèo cắn sâu, có nhiều vết thương hoặc bị cắn ở vùng đầu, mặt, cổ cần được đánh giá y tế khẩn trương. Tùy mức độ phơi nhiễm, bác sĩ có thể chỉ định phối hợp vaccine và huyết thanh kháng dại để tăng hiệu quả bảo vệ.