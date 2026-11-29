Lãnh đạo UBND xã Đakrông trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho học viên -Ảnh: K.S

Lớp học diễn ra từ ngày 22-29/11 với sự tham gia của 40 học viên là thành viên đội văn nghệ hai thôn Klu và Pa Nang. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, các học viên đã được truyền dạy những làn điệu dân ca, dân nhạc đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều; rèn luyện kỹ năng hát, múa, phối hợp biểu diễn và thực hành sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống.

Tại lễ bế giảng, các học viên đã báo cáo kết quả học tập thông qua nhiều tiết mục văn nghệ như trình diễn cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca, tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần giàu bản sắc của người Vân Kiều.

Học viên biểu diễn tại buổi bế mạc lớp học - Ảnh: K.S

Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông Đoàn Quang Anh cho biết: “Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên đã nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm, cùng với sự truyền dạy đầy tâm huyết của các nghệ nhân đã giúp lớp học đạt kết quả tốt. Sau khóa học này, chúng tôi mong muốn các học viên tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào văn nghệ quần chúng ở thôn, bản; đồng thời tích cực trao truyền cho thế hệ trẻ để các giá trị văn hóa truyền thống của người Vân Kiều được bảo tồn và lan tỏa bền vững trong cộng đồng”.