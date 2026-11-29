Gian hàng giới thiệu ẩm thực và hàng hóa Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Ngày 29/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại đã tham gia Hội chợ từ thiện Giáng sinh quốc tế tổ chức tại khách sạn Galle Face Hotel (Colombo). Gian hàng Việt Nam rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, mang tới bầu không khí lễ hội ấm áp cùng nhiều món ăn và sản phẩm đặc trưng, thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế và người dân sở tại.

Với sự quy tụ gian hàng của gần 50 quốc gia, Hội chợ trở thành điểm hẹn văn hóa-cộng đồng dịp cuối năm tại Sri Lanka. Trong không gian rộn ràng mùa Giáng sinh, gian hàng Việt Nam nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị ẩm thực truyền thống, đặc trưng của nem cuốn, bánh mì, bún bò, bánh rán...., và hàng tiêu dùng chất lượng cao như bún, phở ăn liền, cà phê, mít/chuối sấy khô.... cùng đồ thủ công mỹ nghệ đa dạng, phong phú. Nhiều thực khách quốc tế và người dân địa phương tỏ ra thích thú khi trực tiếp thưởng thức ẩm thực Việt, tìm hiểu các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Gian hàng của Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Điểm nhấn của gian hàng Việt Nam tại hội chợ năm nay là danh mục sản phẩm phong phú hơn. Thành quả này có được nhờ sự đồng hành và đóng góp tích cực của các nhà hàng Việt Nam tại địa bàn, trong đó có Phở Việt Nam, The Coffee Craft, cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước như Vione, Trung Nguyên, Vinamit... . Bên cạnh đó, hãng hàng không Vietjet Air đã hỗ trợ tích cực trong việc vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Sri Lanka, giúp các sản phẩm đến tay cộng đồng và bạn bè quốc tế kịp thời, trọn vẹn.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chia sẻ với phóng viên Thời báo Daily Mirror về ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia sự kiện. Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, đây là sự kiện ý nghĩa mà Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka tham gia hàng năm. Năm nay, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam vừa kỷ niệm lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm tại gian hàng sẽ được sử dụng cho các hoạt động từ thiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

“Thông qua hội chợ, chúng tôi mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa, ẩm thực và hàng hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như người dân sở tại. Ẩm thực và hàng tiêu dùng Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến tại Sri Lanka nhờ việc mở các đường bay thẳng giữa hai nước. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm tại gian hàng sẽ được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng”, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh.

Việc Việt Nam tham gia Hội chợ từ thiện Giáng sinh quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka cùng chung tay hướng về quê hương và tích cực tham gia các hoạt động nhân ái ý nghĩa, đóng góp tích cực cho việc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.