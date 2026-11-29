Được dàn dựng theo hình thức trình diễn thực cảnh với 4 chương, 11 tiết mục, chương trình mang đến hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn thực cảnh trên mặt nước Hồ Văn, khai thác hài hòa cảnh quan kiến trúc di sản với nghệ thuật ánh sáng, âm thanh và ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn thực cảnh trên mặt nước Hồ Văn, khai thác hài hòa cảnh quan kiến trúc di sản với nghệ thuật ánh sáng, âm thanh và ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Lấy cảm hứng từ truyền thống hiếu học, trọng hiền tài gắn với di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình tái hiện hành trình đạo học của người Việt, từ không gian làng quê Bắc Bộ đến hình ảnh sĩ tử đèn sách, vinh quy bái tổ. Trên nền tảng những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp Hà Nội hôm nay tiếp tục được khắc họa qua sự giao thoa giữa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và sáng tạo đương đại.

Với chủ đề xuyên suốt từ truyền thống đến hội nhập, chương trình gồm 4 chương: Welcome to Vietnam (Lời chào từ Thăng Long), Văn Miếu ngàn năm (Từ làng quê đến con đường đèn sách), Đêm hội kinh kỳ (Di sản trong nhịp sống Hà Nội hôm nay) và Khai hội (Cuộc gặp gỡ qua âm nhạc điện ảnh).

Mỗi chương là một lát cắt văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc về đất nước, con người Việt Nam; đồng thời kết nối các giá trị văn hóa dân tộc với tinh thần giao lưu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chương trình tái hiện hành trình đạo học của người Việt, từ không gian làng quê Bắc Bộ đến hình ảnh sĩ tử đèn sách, vinh quy bái tổ.

Đặc biệt, âm nhạc điện ảnh Việt Nam và quốc tế được lựa chọn làm cầu nối giao lưu, thể hiện sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật không biên giới. Khép lại chương trình là thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở, thân thiện và sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè quốc tế trong các hoạt động giao lưu, hợp tác và sáng tạo nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, là Thành phố Vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội luôn trân trọng những giá trị được trao truyền qua các thế hệ và rộng mở với những sáng tạo của hôm nay. Thành phố mong muốn là nơi những tài năng được chào đón, những ý tưởng được nuôi dưỡng, để những câu chuyện Việt Nam được kể với thế giới bằng nhiều cách mới mẻ, và những vẻ đẹp của điện ảnh thế giới ngày càng đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua hình thức trình diễn thực cảnh độc đáo tại không gian di sản, chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng HANIFF VIII mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, một Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập; đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng trong nước, quốc tế.

Thực cảnh vinh quy bái tổ được tái hiện trang trọng, tôn vinh truyền thống hiếu học và trọng hiền tài gắn liền với di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" nổi tiếng của làng Triều Khúc rộn ràng, giàu bản sắc dân gian khuấy động không khí đêm hội nghệ thuật chào mừng HANIFF VIII.

Các nghệ sĩ trong trang phục điệu múa trống bồng rạng rỡ giao lưu cùng quan khách.

Tiết mục đầy ấn tượng với hiệu ứng ánh sáng laser hiện đại kết hợp trang phục truyền thống, gửi lời chào từ Thăng Long – Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Sự giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật múa đương đại và chất liệu truyền thống tạo nên điểm nhấn thị giác mãn nhãn cho khán giả.

Những lát cắt văn hóa và lịch sử Thăng Long – Hà Nội được kể lại sinh động qua nghệ thuật múa kết hợp âm thanh, ánh sáng huyền ảo.

Phần trình diễn áo dài kết hợp hòa tấu nhạc cụ dân tộc khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội.

Khung cảnh thơ mộng trên mặt nước Hồ Văn khi nghệ sĩ biểu diễn trên con thuyền rồng truyền thống, gợi nhớ không gian văn hóa kinh kỳ xưa.

Bức tranh nghệ thuật đa sắc màu khắc họa vẻ đẹp con người và nhịp sống Thăng Long – Hà Nội từ truyền thống đến đương đại.

Hình ảnh những cô gái trong trang phục truyền thống bên guồng quay tơ tái hiện nét đẹp lao động bình dị của làng quê Bắc Bộ xưa.

Không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống với những gánh hoa tươi và tà áo dài thướt tha được dàn dựng sinh động trên mặt nước Hồ Văn.