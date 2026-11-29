Ngày 29/11, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, TP Quảng Ninh), Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải thứ 3 được tổ chức tại vùng đất non thiêng Yên Tử.

Đây là mùa giải thứ 3 của Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, do UBND phường Yên Tử chỉ đạo, phối hợp cùng Great Race Vietnam tổ chức. Giải chạy là điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Các VĐV tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km, cùng xuất phát và về đích tại cổng đá Yên Tử Legacy. Trong đó, cự ly bán marathon (21km) xuất phát lúc 6h, tiếp đến là hai cự ly 5km và 10km lúc 7h.

Tổng độ cao tích lũy khoảng 200m, cự ly 21km mang đến những thử thách về sức bền cho các chân chạy. Giải đấu thu hút gần 3.000 VĐV đến từ 12 quốc gia khác nhau.

Với chủ đề “Chạm vùng Di sản”, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 là hoạt động thể thao kết hợp du lịch trải nghiệm, hướng tới đưa vận động viên và du khách đến gần hơn với thiên nhiên, cảnh quan, lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc của Yên Tử.

Kế thừa cung đường đua của mùa giải 2025, các VĐV chạy dọc tuyến đường dẫn vào khu di tích Yên Tử, qua những đoạn đường uốn lượn giữa cảnh quan núi rừng, quay đầu tại các điểm tương ứng với từng cự ly.

Đường chạy đưa các vận động viên men theo cung đường uốn lượn giữa rừng xanh, đi qua Đền thờ Trung đoàn 5 - di tích ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân vùng đất thiêng, rồi tới hàng loạt địa danh linh thiêng như Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Chùa Cầm Thực, Chùa Suối Tắm, cùng những thắng cảnh yên bình nơi non thiêng mây phủ...

UBND phường Yên Tử đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng phối hợp với Ban tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích, đảm bảo các điều kiện phục vụ giải chạy.

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng yêu chạy bộ, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử - vùng đất hội tụ các giá trị di sản, thiên nhiên và văn hóa tâm linh; thúc đẩy kết nối giữa thể thao, du lịch, dịch vụ và cộng đồng địa phương.

Kết thúc giải, BTC trao các giải thưởng cho các VĐV xuất sắc nhất ở các cự ly 5km, 10km, 21km... Với cung đường đua giữa cảnh quan thiên nhiên của vùng di sản Yên Tử, giải góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, phát triển du lịch thể thao, quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh.

Theo đó giải nhất các thể loại nam, nữ lần lượt các cự ly 5KM là Hoàng Minh Vũ & Artemena Mariia, 10 Km là Phạm Văn Ngọc & Bùi Thị Nguyệt, 21 Km là Vũ Trọng Long & Vũ Thị Duyên.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư phường Yên Tử, Với nỗ lực tiếp tục thu hút du khách dịp cuối năm, đặc biệt là các hoạt động Văn hóa, trải nghiệm, tạo ra sản phẩm du lịch Văn hóa có sức hút, trong 2 tháng cuối năm, phường Yên Tử sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, gồm: Đêm Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, ngày 15/11; tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng hưởng Ngày Văn hóa Việt Nam; tổ chức giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 - “Chạm vùng Di sản”, ngày 28,29/11, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; giải đua xe đạp “Về miền di sản” lần thứ 2/2026, từ Cổng khu di tích Nhà Trần – Đông Triều đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; Chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” với quy mô hơn 10.000 người, ngày 6/12, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Lãnh đạo Phường Yên Tử cho biết, với nỗ lực đã và đang thực hiện, phấn đấu 2 tháng cuối năm địa phương sẽ thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách, hoàn thành mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách năm 2026.