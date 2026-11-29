Theo ông Đỗ Văn Thắng - Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise resort Y Tý, từ đêm 28/11 đến sáng sớm 29/11, nhiệt độ ở khu vực thôn Mò Phú Chải giảm sâu, có thời điểm chỉ còn khoảng 3 độ C, xuất hiện băng giá (hay còn gọi là sương muối) phủ trắng cây cỏ.

Đến khoảng 8 giờ sáng, trời nắng và nhiệt độ tăng lên khoảng 5 - 7 độ C nhưng băng giá vẫn chưa tan. Khắp các vườn cây, bụi cỏ đều phủ một lớp băng trắng xóa, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Băng giá phủ trắng cây cỏ tại thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý sáng 29/11/2026.

Khi mặt trời lên, những ngọn cây ở thôn Mò Phú Chải vẫn phủ đầy băng giá lạnh buốt.

Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise resort Y Tý nằm ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, điểm cao nhất là 2.123 m. Đây cũng là khu vực thường xuyên xuất hiện băng giá đầu tiên trên địa bàn xã Y Tý.

Dịp cuối tuần này, khu nghỉ dưỡng đón khoảng 100 khách đến lưu trú, tham quan, trải nghiệm. Khung cảnh băng giá đầu mùa rất đẹp để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm khung cảnh đồng cỏ băng giá trắng xóa tại Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise resort Y Tý.

Ngoài thôn Mò Phú chải, một số điểm cao khác trên địa bàn xã Y Tý cũng xuất hiện băng giá. Hiện tượng này khiến bức tranh thiên nhiên Y Tý thêm đẹp, thu hút du khách nhưng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Để hạn chế thiệt hại do băng giá, chính quyền xã Y Tý tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống rét cho người, gia súc và cây trồng.

Đây là đợt băng giá đầu tiên trong mùa đông năm nay tại Y Tý.

Được biết, năm 2025, đợt băng giá đầu tiên cũng xuất hiện tại Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise resort Y Tý vào ngày 25/11/2025.

Một số hình ảnh du khách trải nghiệm đợt băng giá đầu mùa đông năm 2026 tại Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise resort Y Tý, xã Y Tý, sáng 29/11: