Thiên nhiên ban tặng cho xã Cồn Tiên có đặc sản rau liệt nổi tiếng. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Cây sống đầu nguồn nước trong veo

Loại rau liệt này mọc tự nhiên ven khe suối ở vùng đất có độ cao gần 100m so với mực nước biển, được người dân địa phương giữ gìn, thuần chủng và lưu truyền qua bao thế hệ. Đặc điểm của rau liệt từ khi thu hoạch đến bàn ăn cần thời gian rất ngắn mới giữ được độ tươi, xanh ngon. Cây rau cũng rất đỏng đảnh, mỗi năm chỉ phát triển một vụ mùa, cung cấp cho thị trường ẩm thực lượng hàng hóa không lớn. Rau nổi tiếng nên khi đã thưởng thức một lần thì thực khách khó mà quên được.

Rau liệt là loại cây ưa sạch sẽ, chỉ sống ở đầu nguồn nước trong. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Rau liệt trộn thịt bò, trộn trứng, kẹp ăn cùng bánh bột lọc đều là những món ngon nức lòng người thưởng thức. Nổi bật hơn cả và trở thành đặc sản trứ danh của Gio An chính là rau liệt trộn thịt bò cỏ nuôi thả rông ngoài rừng. Khi chế biến, không cần rửa rau vì cây sống trên đá và nước suối trong veo, chỉ cần trộn đều rau cùng thịt bò thăn xào chín tới mềm ngọt, hành tây thái mỏng, lạc rang giã dập và nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Món ăn có vị đắng nhẹ đặc trưng, hòa quyện tinh tế giữa cái thanh giòn của rau và vị đậm đà của thịt bò, tạo nên hương vị dân dã, khó quên.

Nhiều năm nay, anh Trần Hữu Quế ở làng Hảo Sơn, thôn Gio An, làm đầu mối thu mua rau liệt của bà con trong làng rồi cung cấp lại cho các thương lái lớn hơn, đưa đặc sản rau sạch đến các thị trường như Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Quế cho biết, rau liệt là loại cây ưa sạch sẽ, chỉ sống ở đầu nguồn nước trong mát từ lòng giếng cổ chảy ra, tuyệt đối không sống chung với đất bùn, nước bẩn, phân bón hay thuốc trừ sâu. Không cần canh tác công nghệ cao hay theo quy trình hữu cơ cầu kỳ, rau liệt ở đây là giống rau của tự nhiên, nhờ thiên nhiên ưu ái mà có.

Người dân làng Hảo Sơn thu hoạch rau liệt. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Khoảng 14 giờ hằng ngày, người dân làng Hảo Sơn lại ra ruộng cắt rau cung cấp cho anh Quế. Trung bình mỗi ngày anh thu mua khoảng 600 bó rau, mỗi bó nặng gần 0,5kg, với giá từ 10 đến 12 nghìn đồng. Mỗi vụ rau kéo dài khoảng 5 tháng, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau; khi mùa Xuân kết thúc, tiết trời chuyển sang mùa Hè, cây rau liệt không phát triển được nữa. Tính trung bình, mỗi sào ruộng rau liệt mang về cho người dân từ 40 đến 50 triệu đồng/vụ. Tại làng Hảo Sơn, nhiều hộ như gia đình anh Trần Đức Thuyền, Đoàn Văn Lợi, chị Đinh Thị Hà trồng từ 2 đến 3 sào rau.

Cùng với Hảo Sơn, nhiều gia đình ở các làng Long Sơn, Gia Bình, An Nha, An Hướng cũng trồng được loại rau này. Anh Nguyễn Văn Lộc ở làng Long Sơn chia sẻ, chỉ cần trời có mưa lâm thâm kèm chút rét se se, rau liệt cứ thế mơn mởn vươn lên. Kỹ thuật trồng rất đơn giản, không tốn nhiều công sức hay tiền vốn. Chỉ cần đặt gốc rau xuống ruộng sỏi đá có làn nước chảy trong veo rồi lấy hòn đá bằng nắm tay đè lên. Vài hôm sau ra thăm ruộng đã thấy cây bén rễ trắng tinh khôi, chồi non xanh vươn mạnh.

Ruộng rau liệt được trồng trên đá khiến nhiều người thích thú. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Theo anh Lộc, trồng rau liệt cho giá trị kinh tế cao hơn hẳn trồng lúa, mỗi ngày gia đình anh thu hoạch vài trăm bó bán cho thương lái. Khi thu hoạch, người dân cắt ngang thân cây, chừa lại phần gốc cao hơn mặt nước chừng 10cm. Khoảng 10 đến 12 ngày sau, gặp thời tiết thuận lợi, chồi non bật lên nhanh là có thể thu hoạch lứa tiếp theo. Cứ thế, suốt mùa vụ, mỗi ruộng rau cho thu hoạch đến hàng chục lần.

Khai thác du lịch trải nghiệm ruộng rau

Ông Lâm Công Phi, Trưởng thôn Gio An cho biết, cây rau liệt rất nổi tiếng và trở thành món ăn độc đáo được nhiều người ưa chuộng, nhưng sản lượng không nhiều. Toàn bộ diện tích rau liệt của Gio An chỉ rộng gần 10 ha, tập trung nhiều nhất ở làng Hảo Sơn. Nhiều năm qua, loại cây này luôn mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân cải thiện đáng kể cuộc sống. Địa phương rất muốn mở rộng diện tích rau liệt để tăng thu nhập cho người dân, nhưng rất khó vì không còn quỹ ruộng sỏi đá có nguồn nước trong veo đầu suối. Vì vậy, thôn Gio An đang nghiên cứu hướng áp dụng công nghệ ướp lạnh rau liệt để bảo quản sản phẩm được lâu hơn.

Du khách trải nghiệm thu hoạch rau liệt ở làng Hảo Sơn. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cồn Tiên Lê Vĩnh Phú cho biết, để phát huy đúng giá trị tài nguyên vùng này, xã định hướng khai thác theo hướng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm ruộng rau trên đá. Những thửa rau liệt xanh mướt trên đá kết hợp cùng hệ thống giếng cổ là nguồn tài nguyên độc đáo để Gio An làm kinh tế- du lịch sinh thái, văn hóa gắn với trải nghiệm bản địa.

Du lịch ruộng rau liệt trên đá trở thành sản phẩm mới của Quảng Trị. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Du khách có thể dạo bước giữa các ruộng rau bên khe suối, tìm hiểu cách người dân gìn giữ giống rau quý và tự tay hái rau, chế biến món ăn. Xen kẽ hành trình xanh ấy là hoạt động khám phá các giếng cổ hàng nghìn năm tuổi, nơi lưu giữ mạch nước ngầm mát lành tưới tắm cho ruộng rau cùng những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng lâu đời của cư dân vùng đất đỏ bazan.

Du khách trải nghiệm trước dòng nước trong veo nuôi sống ruộng rau liệt từ các giếng cổ chảy ra. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Theo ông Lê Vĩnh Phú, để biến lợi thế này thành sinh kế bền vững, xã Cồn Tiên đang phối hợp các cơ quan chuyên môn quy hoạch tuyến tham quan liên kết vùng, từng bước chỉnh trang cảnh quan quanh giếng cổ và ruộng rau nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc vốn có. Việc kết hợp trải nghiệm ẩm thực, kể chuyện di sản và bán đặc sản tại chỗ sẽ giúp du khách ấn tượng sâu sắc hơn nữa về Gio An, đồng thời tạo nguồn thu ổn định, nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa và thiên nhiên cho cả người dân lẫn du khách.