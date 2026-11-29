Mở rộng quảng bá đặc sản cam lòng vàng Bắc Ninh qua các phiên livestream
Ngày 29/11, tại vườn cam của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nam Đồng, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Bảo Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình livestream và truyền hình trực tiếp nhằm giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mo-rong-quang-ba-dac-san-cam-long-vang-bac-ninh-qua-cac-phien-livestream-post677399.antd