Là một kỹ thuật viên rà phá bom mìn, hằng ngày, anh Nguyễn Đức Vương (SN 1994), trú tại phường Nam Đông Hà, cùng cộng sự đã và đang thầm lặng hồi sinh những vùng đất chết. Khi chiều về, xếp lại trang phục dự án, chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc áo lao động sờn vai, bắt tay làm một công việc không lương là dọn sạch từng vỉa hè, góc phố.