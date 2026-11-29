Trưa ngày 28-11 (20-10-Bính Ngọ), khóa lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm đã được tổ chức theo nghi lễ truyền thống thiền môn Cố đô Huế. Theo chương trình tang lễ, vào chiều tối cùng ngày, lúc 18 giờ, Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Linh mô Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đến chánh điện và Tổ đường tổ đình Vĩnh Nghiêm để làm lễ yết Phật, triệu Tổ, sau đó, cử hành lễ thuyết Bồ-tát giới