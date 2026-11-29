Chiều 29/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Trung tiếp tục ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị đảo lộn. Tại Quy Nhơn (Gia Lai), nhiều tuyến đường ở các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông chìm trong nước, có nơi ngập hơn 1 m, phương tiện không thể lưu thông. Trong ảnh, khu vực nhà dân ở phường Quy Nhơn Đông, Phước Nghĩa cũ bị nước bủa vây, ảnh chụp trưa 29/11. Ảnh: Tuấn Võ.

Cũng tại phường Quy Nhơn Đông, đường Hùng Vương ngập cục bộ trên đoạn dài hơn 300 m. Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Nam, các tuyến Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Tô Ngọc Vân có nơi ngập 1-1,5 m. Nước dâng nhanh khiến một số ôtô, xe máy bị mắc kẹt, nhiều hộ dân không kịp di chuyển tài sản. Ảnh: Tuấn Võ.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam Quy Nhơn, quốc lộ 1D cũng ngập sâu. Lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức chốt chặn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Một số xe máy cố đi qua vùng ngập bị chết máy. Trong ảnh, khu vực cổng chào Tuy Phước vẫn bị ngập ngày 29/11. Ảnh: Tuấn Võ.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn khiến nước trên các sông dâng nhanh, tràn vào nhiều khu dân cư. Theo báo cáo nhanh của địa phương, nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Vệ Giang vẫn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. Đến trưa 29/11, nước bắt đầu rút nhưng các tuyến đường vùng trũng thấp vẫn còn ngập. Làng hoa cúc Tết Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, nằm ven sông Vệ, bị nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực trồng hoa. Ảnh: Bùi Văn Thành.

Ông Phạm Văn Ngọt (trú xã Vệ Giang) cho biết gia đình đã chủ động kê 1.200 chậu cúc lên cao khoảng 1 m trước khi lũ về, theo Tiền Phong. Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, vượt khỏi khả năng ứng phó. "Cứu được gì thì cứu, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì bỏ chứ biết làm sao. Tốc độ nước dâng trong đợt lũ lần này giống như trận lũ lịch sử năm 2013", ông Ngọt nói. Theo kinh nghiệm của người trồng hoa, nếu cúc chỉ bị ngâm nước 1-2 ngày rồi rút, một số cây vẫn có thể phục hồi. Nhưng nếu ngập kéo dài, cây dễ héo, thối rễ và chết sau khi nước rút. Ảnh: Bùi Văn Thành.

Sáng 29/11, tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, công an xã cho biết hỗ trợ đưa cụ Nguyễn Thị Hiệp (82 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa cấp cứu. Bà Hiệp lên cơn đau dữ dội trên nền bệnh tai biến. Gia đình muốn đưa cụ đến bệnh viện nhưng đường sá bị nước lũ từ dãy núi Hòn Ông đổ về chia cắt, dòng nước chảy xiết khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an mượn máy cày của người dân để đưa cụ ra khỏi khu vực ngập. Sau gần một giờ di chuyển qua quãng đường ngập hơn 2 km, cụ được đưa đến viện và cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Bộ Công An.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã đến thăm hỏi, trao lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại tổ dân phố Tam Phú, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng. Ngoài hỗ trợ lương thực và các vật dụng thiết yếu, đơn vị trao áo phao để người dân sử dụng khi cần di chuyển trong điều kiện ngập lụt. Lực lượng biên phòng cũng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nước ngập sâu, dòng chảy xiết; chủ động bảo vệ người và tài sản, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ảnh: Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng/Fanpage.

Tại Huế, mưa tiếp tục được dự báo duy trì trong ngày 29/11 và sáng 30/11, mực nước trên các sông ở mức báo động 1-2. Các vùng thấp trũng, ven sông tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Kelvin Long.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến sáng 30/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Ảnh: Kelvin Long.

Cảnh ngổn ngang trong tiệm điện lạnh ở Quy Nhơn sau lũ Nước lũ dâng đến nửa nhà chỉ trong 5-10 phút, anh Lê Thanh Hưng, chủ tiệm điện lạnh ở Quy Nhơn, không kịp di chuyển tài sản. 7 chiếc tủ lạnh của khách bị hỏng toàn bộ.