Điểm hẹn nghệ thuật mới giữa lòng di sản

Ngay từ chiều muộn, sân khấu ngoài trời tại Vườn hoa Lý Thái Tổ đã thu hút đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi tìm đến thưởng thức. Với không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình tạo nên sự gần gũi, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, đưa nghệ thuật hàn lâm hòa quyện tự nhiên vào nhịp sống đời thường.

Không gian âm nhạc mở tại Vườn hoa Lý Thái Tổ thu hút đông đảo khán giả từ người cao tuổi, các gia đình đến giới trẻ Thủ đô vào dịp cuối tuần

Việc đưa nhạc Jazz - dòng nhạc vốn gắn với những khán phòng sang trọng - ra phục vụ cộng đồng ngay giữa trung tâm di sản Hà Nội đã tạo sức hút đặc biệt. Khi ánh đèn Nhà Bát Giác bừng sáng trong sắc xanh huyền ảo lúc về đêm, bầu không khí nghệ thuật càng trở nên lắng đọng và thăng hoa.

Cuộc đối thoại âm nhạc của hai thế hệ nghệ sĩ

Tâm điểm của đêm mở màn là sự hội ngộ trên sân khấu của NSƯT Quyền Văn Minh - người nghệ sĩ tiên phong đặt nền móng cho nhạc Jazz Việt Nam - cùng con trai là nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc và các thành viên Câu lạc bộ Jazz Bình Minh.

NSƯT Quyền Văn Minh (bên phải) cùng con trai và các nghệ sĩ Câu lạc bộ Jazz Bình Minh mang đến những màn trình diễn Saxophone cảm xúc

Tiếng kèn Saxophone trầm ấm, dày dặn trải nghiệm của người cha hòa quyện ăn ý cùng lối chơi phóng khoáng của người con trên nền nhịp điệu chắc chắn từ contrabass, trống và keyboard. Bên cạnh những bản hòa tấu khí nhạc ngẫu hứng đặc trưng, chương trình còn mang đến các tiết mục thanh nhạc giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc từ sâu lắng đến sôi nổi.

Không gian biểu diễn lung linh dưới mái vòm Nhà Bát Giác về đêm, nơi khán giả chăm chú theo dõi và lưu lại những khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ

Lan tỏa sức sống văn hóa cuối tuần

Sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách quốc tế trong buổi diễn mở màn cho thấy sức sống bền bỉ của nhạc Jazz khi được đặt trong không gian văn hóa phù hợp. Với tâm huyết của những nghệ sĩ gạo cội cùng định hướng tổ chức các hoạt động nghệ thuật chất lượng cao từ ngành văn hóa Thủ đô, dự án âm nhạc cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc sắc, góp phần bồi đắp thêm bản sắc thanh lịch và sáng tạo của Hà Nội.