Chiến tranh đã lùi xa, song vẫn còn những người con của đất nước chưa được trở với gia đình. Sau giai đoạn 1 Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", những cuộc trở về đầu tiên đã khép lại tháng năm mong ngóng.