Đoàn nghệ thuật Vương quốc Anh mang vở rối 'Playing Bob' đến Liên hoan Múa rối quốc tế 2026
Diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ gần 250 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 16 đơn vị nghệ thuật đến từ 13 quốc gia. Góp mặt tại Liên hoan với vở diễn quốc tế “Playing Bob” (Chơi cùng Bob), đại diện đoàn nghệ thuật Vương quốc Anh đã chia sẻ về kỹ thuật múa rối trên bàn cùng trải nghiệm tương tác trực tiếp đầy thú vị với khán giả ngay trên sân khấu.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/doan-nghe-thuat-vuong-quoc-anh-mang-vo-roi-playing-bob-den-lien-hoan-mua-roi-quoc-te-2026.html