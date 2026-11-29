Độc đáo bàn tự xoay﻿ của nghệ nhân làng nghề mộc hàng trăm năm tuổi. Video: Hoài Văn.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Thu bên chiếc bàn xoay do chính tay ông chế tác.

Đặt tay lên, chiếc bàn tự xoay

Tại các lễ hội, triển lãm làng nghề, chiếc bàn tự xoay của làng mộc Văn Hà luôn thu hút sự tò mò của đông đảo du khách. Người tham gia chỉ cần đặt hai bàn tay lên mặt bàn, tập trung suy nghĩ, chiếc bàn sẽ từ từ chuyển động theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoay nhanh dần.

Khi người chơi đặt ngửa bàn tay, chiếc bàn lại đổi chiều và có thể dừng hẳn sau khi đưa tay khỏi mặt bàn. Màn trình diễn độc đáo khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Thu (49 tuổi) hiện là một trong số ít người nắm giữ bí quyết chế tác chiếc bàn xoay ở làng mộc Văn Hà. Ông nổi tiếng với đôi bàn tay tài hoa trong lĩnh vực chạm trổ, điêu khắc gỗ. Năm 2020, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Ông cũng thường xuyên được chọn làm đại diện tham gia các Festival làng nghề truyền thống.

Trong số những sản phẩm tâm huyết được ông mang đi giới thiệu tại các lễ hội, triển lãm làng nghề, chiếc bàn xoay luôn có vị trí đặc biệt. Bởi phía sau sản phẩm độc đáo ấy là câu chuyện về người thầy đã trao truyền cho ông một bí quyết quý của làng nghề.

Thích thú khi trải nghiệm bàn tự xoay.

Kết cấu đặc biệt bên trong chiếc bàn xoay.

Chiếc bàn bắt đầu xoay khi người chơi đặt hai tay lên mặt bàn

Ông Thu kể năm 2015, khi được cử làm đại diện tham gia Festival nghề truyền thống quốc tế tổ chức tại Huế, ông mong muốn giới thiệu đến du khách không chỉ những tác phẩm điêu khắc gỗ mà còn cả sản phẩm đặc biệt gắn với tiếng tăm của làng mộc Văn Hà.

Nghĩ vậy, ông mạnh dạn đề nghị cụ Đinh Thạch (thường gọi là cụ Thẩm), nghệ nhân nổi tiếng và là người duy nhất còn nắm giữ bí quyết làm bàn xoay ở làng mộc Văn Hà, hướng dẫn chế tác. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cụ, ông Thu đã hoàn thành sản phẩm. Đối với ông Thu, đó không đơn thuần là việc học thêm một kỹ thuật làm nghề mà còn là cơ hội tiếp nhận bí quyết quý giá có nguy cơ mai một. Ông cho biết rất xúc động và biết ơn khi được người thầy tin tưởng trao truyền kỹ thuật đặc biệt này.

Chiếc bàn xoay được chế tác từ gỗ mít, mặt bàn có thể để trơn hoặc chạm khắc hoa văn trang trí.

Bí quyết truyền đời và hành trình giữ nghề

Khi còn sống, nghệ nhân Đinh Thạch là người cuối cùng ở làng mộc Văn Hà nắm giữ bí quyết chế tác chiếc bàn xoay. Cụ từng mở những lớp hướng dẫn, truyền nghề cho thợ trẻ trong làng, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật này. Ông Thu là một trong số ít học trò của cụ Thạch có thể tự tay chế tác thành công chiếc bàn xoay

Chiếc bàn xoay - sản phẩm độc đáo của làng mộc Văn Hà.

Nhìn bên ngoài, chiếc bàn xoay có kết cấu khá đơn giản, gồm ba chân, một trụ đỡ và mặt bàn hình tròn, được chế tác từ gỗ mít lâu năm. Tuy nhiên, theo ông Thu, để chiếc bàn có thể vận hành theo cách đặc biệt ấy, người thợ phải tính toán kỹ lưỡng. Mấu chốt nằm ở phần trụ và mặt bàn, đặc biệt là độ ma sát giữa hai bộ phận phải được tính toán phù hợp và chính xác.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, người thợ còn phải có sự kiên trì, tỉ mỉ và am hiểu nghề. Với ông Thu, làm ra một chiếc bàn xoay thành công không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn đòi hỏi cái tâm trong sáng của người làm nghề.

Ông quan niệm bí quyết được truyền qua các thế hệ không đơn thuần là những thao tác hay kỹ thuật có thể học trong ngày một ngày hai. Người tiếp nhận phải thực sự tâm huyết, kiên trì tìm hiểu và thẩm thấu được những điều người đi trước truyền dạy.

Nghệ nhân Bùi Văn Thu cùng vợ cần mẫn chế tác các sản phẩm gỗ, trong đó có chiếc bàn xoay độc đáo.

Đến nay, ông Thu đã chế tác khoảng 15 chiếc bàn xoay, được khách hàng ở nhiều thành phố tìm mua, chủ yếu để trưng bày tại nhà riêng hoặc các điểm du lịch. Mỗi chiếc có giá khoảng 15-20 triệu đồng. Với ông, giá trị lớn nhất của sản phẩm không nằm ở giá bán mà ở bí quyết quý được người thầy trao gửi, cùng trách nhiệm gìn giữ tinh hoa nghề mộc truyền thống Văn Hà.