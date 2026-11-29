Tác giả: Vương Vãn / Rubik Books - NXB Công Thương

Thế giới của một nữ shipper

Trước tuổi 40, Vương Vãn đã trải qua hơn chục công việc, từ công nhân, phóng viên, biên kịch đến dọn vệ sinh. Thất nghiệp, tài khoản dần cạn, cô trở thành shipper và ghi lại thành phố từ yên xe giao hàng. Qua những xóm trọ, bữa ăn vội hay căn bếp khuất sau trung tâm thương mại, cuốn sách mở ra cuộc mưu sinh của người lao động đô thị cùng hành trình một phụ nữ giữ lấy sự độc lập giữa nhiều định kiến.

Cuộc sống ngoài giờ giao hàng của shipper

Sau những chuyến giao đồ ăn, Vương Vãn trở về khu dân cư quen thuộc, nơi cô tìm thấy niềm vui trong những việc nhỏ bé thường ngày.

Sống ở trong làng này, việc tốt mà không tốn tiền thì tôi làm, còn nếu phải bỏ tiền tôi sẽ đắn đo, dẫu sao thì tôi cũng chẳng giàu có gì cho cam. Kể cả sung túc, thiết nghĩ chắc tôi cũng sẽ không quyên góp tiền, thà quyên góp vật dụng còn hơn.

Thi thoảng tôi lại cất những món đồ mình dùng không hết vào túi ni lông sạch, bỏ trên nắp thùng đựng đồ ăn ở xe điện để dưới nhà. Thường thì tôi vừa mới đặt lên thôi, quay đi là người ta đã lấy đi mất rồi.

Dưới tòa nhà tôi ở có rất nhiều người lượm đồng nát, đa phần là các bác gái đã cao tuổi. Họ thường cãi vã ầm ĩ xem ai là người nhặt ở khu nào. Có mấy cô hình như bị khuyết tật hoặc có chút vấn đề về tâm thần, may mà họ chỉ cãi cọ chứ không đánh nhau.

Vào lúc bất lực nhất, tôi cũng từng nghĩ đến việc đi nhặt đồng nát. Thôn này nhiều rác như vậy, nhặt biết bao giờ hết. Đống túi đựng đồ ăn mang đi, rác sinh hoạt quá nhiều, mới sáng sớm thùng rác còn trống không, đến tối đã chất cao như núi.

Những lối đi nhỏ hẹp trong làng xếp đầy xe điện và thùng rác. Một chung cư nhỏ thường đặt một, hai thùng rác dưới chân tòa nhà. Còn tòa lớn như chỗ tôi đang ở có đến bốn cái liền.

Làng này không có nhiều chỗ ăn chơi giải trí, ngoại trừ quán net ở đầu làng và một hàng bi-a nằm ở trung tâm ra thì chẳng còn nơi nào để tiêu khiển cả. Có lẽ hầu hết thanh niên sống ở đây sau khi về nhà chỉ muốn ăn uống, xem video, chơi game rồi đi ngủ.

Khắp các con phố, hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy quán ăn quán uống và rất nhiều cửa hàng bán đồ dùng cho người lớn, không có công viên hay quảng trường nho nhỏ nào.

Đằng sau làng vốn có một quảng trường nhỏ cho mọi người nhảy dân vũ, với vài dụng cụ tập thể dục cơ bản, nhưng từ sau trận bão năm 2023, để xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng trong làng, họ đã phá đi sửa thành bãi đỗ xe. Từ đó trở đi, nơi đây chẳng được xây thêm bất cứ địa điểm giải trí nào nữa.

Có thể nói, làng Vu Tân Trang không để phí khoảnh đất nào, những công trình trái phép bị phá dỡ chẳng bao lâu sau đều san bằng rồi thành bãi để xe hết. Chắc chắn đây là giải pháp sáng suốt và tiết kiệm hơn xây các khu vui chơi giải trí rất nhiều.

Nếu muốn tản bộ thì phải ra khỏi làng, đến rừng cây nhỏ phía sau làng hoặc ra bờ hồ mới có chỗ. Nơi đó cây cối um tùm, hồ nước trong veo, có điều không biết đó có phải là nước thải ra từ nhà máy xử lý nước thải bên bờ hồ hay không, vì luôn thấy có mùi gì là lạ, không giống mùi nước hồ khi tôi còn bé.

Kể cả như vậy, chỉ cần trời không quá lạnh, ngày nào cũng có người ra đây nghịch nước, câu cá, thậm chí còn dựng lều cắm trại. Ngày trước tôi ở đầu làng nên lười không đi, từ trong làng ra đến đó phải tới hai cây số. Về sau chuyển xuống cuối làng, thi thoảng tôi mới ra đi dạo.