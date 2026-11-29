Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh hai nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công trong việc đưa phim hoạt hình từ loại hình nghệ thuật trở thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu. Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, năm 2024, quy mô thị trường anime đạt 3.840 tỷ yên, tăng 14,8% so với năm trước, trong đó thị trường nước ngoài chiếm 56,5%.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Tuấn Minh

Trong khi đó, hoạt hình Việt Nam cũng có những bước phát triển đáng chú ý. Theo nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước đạt 200 triệu USD, với khoảng 200 studio, thuộc nhóm 6 thị trường có số lượng cơ sở sản xuất hoạt hình nhiều nhất khu vực.

Chia sẻ về kinh nghiệm sáng tạo và phát triển thương hiệu hoạt hình Nhật Bản, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cho rằng sức hấp dẫn của anime nằm ở sự đa dạng trong cách kể chuyện, khả năng tiếp cận nhiều nhóm khán giả và xây dựng những tác phẩm giàu cảm xúc. Từ các câu chuyện đời thường đến chủ đề thể thao, chiến tranh hay tình cảm con người, hoạt hình Nhật Bản cho thấy khả năng khai thác đa dạng chất liệu để tạo sức lan tỏa.

Đặc biệt, kinh nghiệm phát triển các nhân vật như Doraemon, Pikachu cho thấy vai trò của việc kết nối nhiều loại hình truyền thông, từ truyện tranh, trò chơi điện tử, phim truyền hình, phim chiếu rạp đến sản phẩm phái sinh. Việc quản lý thống nhất quyền khai thác thương hiệu góp phần duy trì sức sống của nhân vật và tạo giá trị kinh tế lâu dài.

TS. Ngô Phương Lan phát biểu tại Hội thảo - Toạ đàm. Ảnh: Tuấn Minh

Ở góc độ nghiên cứu, PGS. Fujita Naoya - Học viện Điện ảnh Nhật Bản, phân tích anime trong mối quan hệ với những biến chuyển của xã hội hiện đại. Theo ông, hoạt hình Nhật Bản không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn phản ánh quá trình xã hội thích nghi với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự hình thành xã hội thông tin.

Chia sẻ về phát triển thị trường, ông Yuya Okamoto - Tổng Giám đốc Công ty NewGates, nhấn mạnh vai trò của việc phân chia chức năng giữa các loại hình truyền thông trong phát triển tài sản trí tuệ.

Tại Nhật Bản, truyện tranh tạo mối liên hệ giữa độc giả với nhân vật, truyền hình mở rộng độ phủ, trong khi phim chiếu rạp, sản phẩm hàng hóa và sự kiện tạo thêm trải nghiệm cho công chúng.

Hội thảo trong khuôn khổ HANIFF VIII góp phần cung cấp những góc nhìn về sáng tạo, tổ chức sản xuất, phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng thị trường, mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới phát huy tiềm năng hoạt hình trong phát triển công nghiệp văn hóa.