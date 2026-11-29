Chương trình được dàn dựng theo hình thức trình diễn thực cảnh trên mặt nước, đưa khán giả đến với hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc biệt chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: Duy Khánh

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các cơ quan của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Đặc biệt, chương trình đón các đoàn làm phim, các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ và những người làm công tác điện ảnh trong nước và quốc tế, các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng đông đảo nhân dân, du khách và công chúng yêu mến nghệ thuật điện ảnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, tối 28-11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII đã chính thức khai mạc, quy tụ 124 tác phẩm điện ảnh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật. Ảnh: Duy Khánh

Qua các kỳ tổ chức, Liên hoan ngày càng khẳng định uy tín và sức hấp dẫn, trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, nơi gặp gỡ của các tài năng, những nền văn hóa và những câu chuyện đến từ nhiều vùng đất trên thế giới. “Hà Nội trân trọng cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp nối và phát huy những giá trị đã làm nên bản sắc riêng của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội”, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng bày tỏ.

Chương trình biểu diễn thực cảnh trên mặt nước trong không gian di sản đặc sắc. Ảnh: Duy Khánh

Chương trình mang đến nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Duy Khánh

Nhấn mạnh sức mạnh kỳ diệu của điện ảnh là lưu giữ những dấu ấn của lịch sử và chiều sâu tâm hồn của mỗi dân tộc, đưa những câu chuyện của một vùng đất vượt qua mọi giới hạn về ngôn ngữ và địa lý, để trở thành những cảm xúc, những giá trị chung của nhân loại, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội luôn trân trọng và biết ơn những nghệ sĩ, những người làm điện ảnh đã dành tình yêu, tài năng và tâm huyết để kể những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, để những thế hệ mai sau biết về một thời đã qua, cảm nhận, thấu hiểu và yêu mến những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc về Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Về chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội với âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn mang đến một cách cảm nhận mới về không gian di sản, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết, mỗi tiết mục là một câu chuyện về vẻ đẹp văn hóa, tâm hồn con người Việt Nam và sức sống của những giá trị truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong rằng những ngày lưu lại Hà Nội, bên cạnh những giờ phút thưởng thức điện ảnh, các đại biểu sẽ có dịp khám phá những công trình di sản, dạo qua những con phố nhỏ, ghé thăm những làng nghề và gặp gỡ người dân Thủ đô.

Múa trống bồng đặc sắc trên sân khấu thực cảnh. Ảnh: Duy Khánh

Khi liên hoan khép lại, cùng với ký ức về những bộ phim hay, các đại biểu sẽ mang theo những tình bạn mới, những cơ hội hợp tác mới, những tình cảm đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và cả những cảm hứng cho những câu chuyện điện ảnh còn chưa được kể.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là không gian trình diễn thực cảnh trên mặt nước Hồ Văn, kết hợp cảnh quan kiến trúc di sản với nghệ thuật ánh sáng, âm thanh và ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Chương trình lấy cảm hứng từ truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của dân tộc. Ảnh: Duy Khánh

Lấy cảm hứng từ truyền thống hiếu học, trọng hiền tài gắn với di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình tái hiện hành trình đạo học của người Việt, từ không gian làng quê Bắc Bộ đến hình ảnh sĩ tử đèn sách, vinh quy bái tổ.

Trên nền tảng văn hóa truyền thống, vẻ đẹp Hà Nội hôm nay được khắc họa qua sự giao thoa giữa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và sáng tạo đương đại.

Với chủ đề xuyên suốt từ truyền thống đến hội nhập, chương trình gồm 4 chương: “Welcome to Vietnam” (Lời chào từ Thăng Long), “Văn Miếu ngàn năm” (Từ làng quê đến con đường đèn sách), “Đêm hội kinh kỳ” (Di sản trong nhịp sống Hà Nội hôm nay) và “Khai hội” (Cuộc gặp gỡ qua âm nhạc điện ảnh).

Mỗi chương mang đến một lát cắt văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời kết nối các giá trị văn hóa dân tộc với tinh thần giao lưu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Khán giả thích thú theo dõi những màn trình diễn. Ảnh: Duy Khánh

Đông đảo khán giả trong nước và quốc tế theo dõi chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, gây ấn tượng với khán giả trong và ngoài nước như “Thăng Long văn hiến”, múa nón “Hello Việt Nam”, ca trù Hà Thành, “Bức họa đồng quê – Dó Ballet”, “Văn Miếu ngàn năm – Vinh quy bái tổ”, “Hà Nội mười hai mùa hoa”, “Thăng Long đa sắc”, “Tinh hoa Việt Nam”, múa trống bồng…

Âm nhạc điện ảnh Việt Nam và quốc tế được lựa chọn làm cầu nối giao lưu, thể hiện sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Chương trình khép lại với thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở, thân thiện và sẵn sàng đồng hành cùng bạn bè quốc tế trong các hoạt động giao lưu, hợp tác, sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Ảnh: Duy Khánh

Thông qua hình thức trình diễn thực cảnh tại không gian di sản, chương trình là hoạt động nghệ thuật chào mừng HANIFF VIII, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo, Thủ đô nghìn năm văn hiến, năng động và hội nhập; đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng trong nước, quốc tế.