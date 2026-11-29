Ngày 29/11, Đảng ủy, chính quyền xã Lam Thành phối hợp với gia đình tổ chức trọng thể lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Quê nhà đón hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc.

Liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc sinh năm 1952, quê tại làng Văn Viên, xã Hưng Khánh (nay là xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An). Sinh ra trong gia đình và quê hương giàu truyền thống cách mạng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí đã thể hiện tinh thần hiếu học cùng khát vọng cống hiến.

Năm 1970, sau khi tốt nghiệp lớp 10, Trường cấp 3 Hưng Nguyên, đồng chí dự thi và trúng tuyển vào Khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Vinh. Tuy nhiên, ước mơ học tập và con đường trở thành người thầy giáo đã phải tạm gác lại trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Tháng 7/1972, khi đang là sinh viên năm thứ hai, vừa tròn 20 tuổi, Mạnh Trọng Lộc quyết định rời giảng đường đại học, tạm biệt thầy cô, bạn bè và gia đình để lên đường nhập ngũ. Thời điểm đó, người anh trai thứ hai của đồng chí cũng đang chiến đấu tại chiến trường. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, chàng sinh viên trẻ tình nguyện tiếp bước cha anh, sẵn sàng dấn thân vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chính quyền xã Lam Thành phối hợp với gia đình tổ chức trọng thể lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Trải qua quá trình công tác, rèn luyện và chiến đấu trong quân đội, đồng chí từng bước trưởng thành, mang quân hàm Trung úy, giữ chức vụ Đại đội phó, thuộc Đại đội 21, Trung đoàn 6, Sư đoàn 302.

Năm 1977, đồng chí được đơn vị cho phép về thăm gia đình và quê hương. Trong khoảng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi ấy, đồng chí kết hôn với bà Hà Thị Bốn, người bạn gái cùng quê. Hạnh phúc lứa đôi vừa mới bắt đầu, người vợ trẻ còn đang mong chờ những ngày tháng sum vầy thì người lính lại phải lên đường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường Tây Nam.

Ngày 19/5/1978, trong một trận chiến đấu ác liệt tại mặt trận Tây Nam, đồng chí Mạnh Trọng Lộc anh dũng hy sinh khi mới 26 tuổi. Cuộc đời người sĩ quan trẻ khép lại giữa tuổi thanh xuân, để lại phía sau những ước mơ, hoài bão và dự định còn dang dở, cùng nỗi đau, niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người thân.

Sau khi hy sinh, đồng chí được đồng đội mai táng tại nghĩa trang trong chiến trường, thuộc xã Tân Hội, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, hài cốt được quy tập về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Gần nửa thế kỷ chờ đợi ngày người thân trở về

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn hiện hữu trong lòng những người ở lại. Với gia đình liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc, hơn 48 năm qua là chặng đường dài của thương nhớ, chờ mong và hy vọng. Đặc biệt, người vợ trẻ năm nào vẫn mang trong lòng lời hẹn ước với người chồng ra trận, mong một ngày được đón anh trở về trên mảnh đất quê hương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lam Thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương bảo vệ Tổ quốc.

Ước nguyện ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực. Từ mảnh đất Tây Ninh xa xôi, hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc được gia đình đưa trở về Lam Thành trong sự đón tiếp trang nghiêm, thành kính của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình, dòng họ liệt sĩ mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lam Thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc về an nghỉ tại Nghĩa trang Dăm Hào, xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bày tỏ niềm xúc động và lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc.

Đồng chí nhấn mạnh, liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc là một trong những sinh viên đã rời giảng đường đại học, gác lại ước mơ và hoài bão tuổi trẻ để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sự hy sinh của đồng chí là niềm tự hào, đồng thời là bài học sâu sắc về lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường hôm nay và mai sau.

Đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường Đại học Vinh cùng các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân đã đồng hành, hỗ trợ gia đình trong quá trình đón nhận, di chuyển và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Sau các nghi lễ tưởng niệm, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình cùng đông đảo nhân dân đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc về an nghỉ tại Nghĩa trang Dăm Hào, xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành.