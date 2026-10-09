Woltemade vỡ mộng

Woltemade không còn là chính mình.

Theo La Gazzetta dello Sport, Juventus đang xem xét những lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng nhằm cải thiện hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Woltemade gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn với mức phí 3,5 triệu bảng, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng kể từ khi đặt chân đến Allianz Stadium.

Những nghi ngờ về năng lực của chân sút người Đức càng gia tăng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây. Trong trận Đức thắng Serbia 2-0 tại UEFA Nations League hôm 2/10, Woltemade bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin khi sút hỏng từ khoảng cách chỉ hơn nửa mét trước khung thành bỏ trống. Tình huống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến anh đối mặt với thêm nhiều chỉ trích.

Sở hữu chiều cao 1,98 m, Woltemade có thể hình lý tưởng cho vai trò trung phong cắm. Dù vậy, phong cách thi đấu của anh lại không hoàn toàn phù hợp với hình mẫu tiền đạo mục tiêu truyền thống. Cầu thủ người Đức từng thừa nhận không đặc biệt mạnh trong những pha không chiến và thường thích lùi sâu, hoạt động như một tiền đạo thứ hai.

Sự khác biệt giữa thể hình và cách chơi khiến Woltemade chưa tạo được dấu ấn rõ rệt trong hệ thống chiến thuật của Juventus. Sau ba lần ra sân tại Serie A, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo này trong màu áo đội bóng thành Turin là pha lập công trên chấm phạt đền ở chiến thắng 5-0 trước NEC Nijmegen tại Europa League.

Trong bối cảnh đó, Juventus sớm đưa ba cái tên vào danh sách cân nhắc gồm Mateo Retegui của Al-Qadsiah, Folarin Balogun của AS Monaco và Antonio Raimondo của Bologna. Việc Juventus tìm kiếm người thay thế cho thấy tiền đạo người Đức cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn giữ vị trí tại Turin.