Thể thao Việt Nam cần đổi mới đào tạo, hướng tới đấu trường lớn

Thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, không hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Kết quả này cho thấy những hạn chế trong khả năng cạnh tranh ở các nội dung đỉnh cao, đặt ra yêu cầu đổi mới định hướng đầu tư và phát triển thể thao thành tích cao.

Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho biết, một số nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Bên cạnh phong độ vận động viên, công tác đào tạo, tuyển chọn và ứng dụng khoa học công nghệ cũng là những vấn đề cần được cải thiện.

Các vận động viên điền kinh nhận huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Theo bà Hoàng Yến, khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với các cường quốc trong khu vực và châu lục vẫn còn lớn. Vì vậy, ngành thể thao cần điều chỉnh định hướng đầu tư, tập trung vào những mục tiêu dài hạn thay vì lấy thành tích SEA Games làm thước đo chính.

“Trong thời gian tới, ngành thể thao sẽ tập trung vào 9 môn trọng điểm ASIAD và Olympic, không lấy tiêu chí SEA Games làm thước đo chính mà hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại ASIAD và Olympic”, bà Hoàng Yến nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, ngành thể thao xác định cần nâng cao chất lượng huấn luyện tại các trung tâm, địa phương và trường năng khiếu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải thiện thể lực, chuyên môn, kiểm soát tâm lý và khả năng chịu áp lực của vận động viên.

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Trần Huấn

Bên cạnh đó, việc phát hiện, bồi dưỡng vận động viên xuất sắc, tổ chức tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, đồng thời mời chuyên gia giỏi tham gia huấn luyện cũng được xác định là những giải pháp quan trọng.

Sau ASIAD 20, yêu cầu đặt ra với thể thao Việt Nam không chỉ là cải thiện số lượng huy chương, mà còn phải nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng lực lượng kế cận và tạo nền tảng cạnh tranh huy chương vàng ổn định tại các đấu trường châu lục và Olympic.