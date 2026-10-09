Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Nottingham Forest: Chuỗi hòa 1-1 chờ được phá vỡ tại Selhurst Park

Crystal Palace vs Nottingham Forest: Cặp đấu của những trận hòa

Trước màn so tài giữa Crystal Palace vs Nottingham Forest, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có bề dày hơn một thế kỷ, với hơn 70 lần gặp nhau trên các đấu trường. Forest chiếm ưu thế về tổng thể nhờ giai đoạn hoàng kim trong quá khứ.

Tuy nhiên, kể từ khi Forest trở lại Premier League năm 2022, hai đội gần như không thể phân thắng bại. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Palace hòa 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, các trận hòa đều kết thúc với tỷ số 1-1.

Nếu quá khứ cho thấy sự cân bằng tuyệt đối, hiện tại lại mở ra câu hỏi: đội nào sẽ phá vỡ thế bế tắc? Palace đang thi đấu thất thường, trong khi Forest có phong độ sân khách khá tích cực.

Crystal Palace vs Nottingham Forest 2012: Majewski lập hat-trick tại Selhurst Park

Một trong những lần chạm trán đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra ở Championship tháng 3/2012. Khi đó, cả Palace lẫn Forest đều đang chơi ở giải hạng Nhất nước Anh.

Radoslaw Majewski trở thành người hùng của Forest khi lập hat-trick trong hiệp hai, ghi bàn ở các phút 53, 72 và 82. Đội khách thắng 3-0 ngay tại Selhurst Park.

Đây là một trong những chiến thắng đậm nhất của Forest trên sân của Palace trong lịch sử đối đầu gần đây. Trận đấu cho thấy Forest từng biết cách trừng phạt Palace khi đối thủ để lộ khoảng trống.

Crystal Palace vs Nottingham Forest 2023: Hughes giúp Palace có điểm ngày hạ màn

Mùa 2022/23 đánh dấu sự trở lại của Forest ở Premier League. Hai đội gặp nhau ở vòng cuối mùa giải tại Selhurst Park, khi Palace còn được dẫn dắt bởi Roy Hodgson và Forest dưới quyền Steve Cooper.

Taiwo Awoniyi đưa Forest vượt lên ở phút 31 sau đường chuyền của Morgan Gibbs-White. Palace kiểm soát bóng tới 66% và được đền đáp ở phút 66, khi Will Hughes ghi bàn gỡ hòa từ đường kiến tạo của Michael Olise. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Đây là trận hòa 1-1 đầu tiên trong chuỗi kết quả giống hệt nhau giữa hai đội ở những năm sau.

Nottingham Forest vs Crystal Palace 2024: Forest giành chiến thắng tối thiểu

Tháng 10/2024, Forest tiếp đón Palace tại City Ground và giành chiến thắng 1-0. Đây là chiến thắng gần nhất của một trong hai đội trong các lần đối đầu trực tiếp.

Chiến thắng tối thiểu phản ánh đúng tính chất của cặp đấu này: chặt chẽ, ít cơ hội và chỉ một khoảnh khắc là đủ định đoạt trận đấu.

Crystal Palace vs Nottingham Forest 2025: Eze và Murillo ghi bàn trong 4 phút

Ở lượt về mùa 2024/25, hai đội gặp nhau tại Selhurst Park trong trận đấu được dời lịch vì Palace bận thi đấu FA Cup. Oliver Glasner và Nuno Espirito Santo tiếp tục cho thấy sự cân bằng về chiến thuật.

Eberechi Eze mở tỷ số cho Palace ở phút 60. Chỉ 4 phút sau, trung vệ Murillo gỡ hòa cho Forest từ đường kiến tạo của Neco Williams. Trận đấu một lần nữa khép lại với tỷ số 1-1.

Crystal Palace vs Nottingham Forest mùa 2025/26: Hai trận hòa 1-1 liên tiếp

Mùa 2025/26, hai đội gặp nhau ngay ở vòng 2 Premier League tại Selhurst Park. Ismaila Sarr mở tỷ số cho Palace ở phút 37 từ đường chuyền của Daniel Muñoz. Callum Hudson-Odoi gỡ hòa ở phút 57 sau pha kiến tạo của Dan Ndoye. Kết quả: 1-1.

Lượt về diễn ra vào ngày 1/2/2026 tại City Ground. Hai đội chia nhau hai bàn thắng ngay trong hiệp một, và trận đấu tiếp tục kết thúc với tỷ số 1-1. Trận đấu này còn được nhớ đến với sự cố thẻ đỏ, khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn.

Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ sắp tới. Hai đội đã không phân thắng bại trong các lần gặp nhau gần nhất.

Nhận định Crystal Palace vs Nottingham Forest: Selhurst Park chờ đội phá vỡ thế bế tắc

Crystal Palace đã trải qua những trận đấu với diễn biến khá khác nhau thời gian gần đây. Họ thắng Fulham 3-2 trên sân khách nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh, sau đó vượt qua Middlesbrough 3-0 tại Carabao Cup. Tuy nhiên, đội bóng của Pierre Sage lại thua Ipswich Town 2-3 trên sân nhà sau những sai sót đáng tiếc ở hàng phòng ngự.

Palace nhanh chóng tìm lại cảm giác tích cực tại Europa League khi thắng Lech Poznań 4-0, trước khi hòa Leeds United 0-0 trong một trận đấu nặng tính chiến thuật. Trận thua 0-2 trước Bristol City chỉ là giao hữu, khi Palace xoay tua rất nhiều cầu thủ.

Nottingham Forest có bộ mặt tương đối ổn định hơn. Họ thắng Aston Villa 2-1 tại Villa Park nhờ khai thác tốt các pha phản công ở hai cánh. Forest từng cầm hòa Tottenham 0-0 bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, đồng thời hòa Liverpool 2-2 ngay tại Anfield.

Hai thất bại 0-1 trước Leeds United và Coventry City trên sân nhà cho thấy Forest vẫn gặp bế tắc khi phải đối diện khối phòng ngự thấp. Tuy nhiên, thành tích sân khách khá tích cực có thể mang đến sự tự tin lớn trước chuyến hành quân tới London.

Tình hình lực lượng Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace vắng nhiều trụ cột. Axel Disasi bị treo giò vì thẻ đỏ, Anan Khalaili chấn thương đùi, Chadi Riad chấn thương đầu gối và Jean-Philippe Mateta chấn thương gân kheo. Sự vắng mặt của Mateta khiến hàng công đội chủ nhà mất đi một lựa chọn quan trọng.

Nottingham Forest có lực lượng đầy đủ nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế đáng kể để đội khách tung ra đội hình mạnh nhất.

Phong độ và lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và để thủng lưới 5 lần. Đội chủ nhà tấn công tốt nhưng hàng thủ vẫn còn những sai sót.

Nottingham Forest thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và để thủng lưới 6 lần. Forest gặp khó khi chơi trên sân nhà, nhưng thành tích sân khách khá ấn tượng.

Lịch sử đối đầu gần đây cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội hòa 4 trận và Forest thắng 1.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace có thể sử dụng sơ đồ 5-4-1 với Dean Henderson trong khung thành. Hàng thủ gồm Ahanor, Chris Richards, Canvot, Tyrick Mitchell và Oscar Mingueza. Adam Wharton, Quinten Timber, Yeremy Pino và Daichi Kamada đá ở tuyến giữa, phía trên là Jørgen Strand Larsen.

Nottingham Forest nhiều khả năng đá 5-4-1 với Matz Sels bắt chính. Hàng thủ gồm Neco Williams, Murillo, Ousmane Diomande, Jair và Daniel Muñoz. Dan Ndoye, Xaver Schlager, James McAtee và Morgan Gibbs-White đá ở tuyến giữa, hỗ trợ cho Liam Delap.

Thống kê đáng chú ý trước trận Crystal Palace vs Nottingham Forest

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội hòa 4 trận, toàn bộ với tỷ số 1-1.

Lần gần nhất có đội giành chiến thắng là tháng 10/2024, khi Forest thắng 1-0.

Radoslaw Majewski từng lập hat-trick giúp Forest thắng Palace 3-0 tại Selhurst Park năm 2012.

Nottingham Forest có lực lượng đầy đủ, trong khi Palace vắng 4 cầu thủ quan trọng.

Forest bất bại trong các trận làm khách gần đây trước Aston Villa và Liverpool.

Crystal Palace vs Nottingham Forest: Ai sẽ chấm dứt chuỗi hòa?

Từ hat-trick của Majewski năm 2012 đến chuỗi hòa 1-1 liên tiếp, Crystal Palace vs Nottingham Forest đã trở thành một trong những cặp đấu cân bằng nhất Premier League. Quá khứ gần không gọi tên đội nào, và đó là lý do trận đấu này rất khó đoán.

Palace có lợi thế sân nhà và khả năng ghi bàn tốt hơn. Tuy nhiên, việc vắng Mateta cùng nhiều trụ cột ở hàng thủ là điểm yếu mà Forest có thể khai thác.

Forest có lực lượng đầy đủ và phong độ sân khách ổn định. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt phản công, Palace hoàn toàn có thể phải trải qua thêm một trận đấu giằng co.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace có lợi thế sân nhà và hàng công đang khởi sắc. Nottingham Forest lại có lực lượng đầy đủ và thành tích sân khách tích cực. Với lịch sử đối đầu cân bằng cùng lối chơi khá giống nhau, một trận hòa là kịch bản hợp lý.

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest.