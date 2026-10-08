Đội mạnh nhất V.League thắng đội mạnh nhất Singapore

Phút 45+2, sau phần lớn thời gian không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của chủ nhà Lion City Sailor, tưởng chừng CLB Công an Hà Nội sẽ khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng thì đội khách cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc. Perea bứt tốc từ giữa sân, vượt qua hai cầu thủ Lion City Sailors trước khi căng ngang vào trong. Leo Artur xuất hiện đúng lúc và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống trước khi hiệp một khép lại.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho thế trận mà đội bóng của HLV Polking tạo ra. Dù phải thi đấu trên sân khách, CLB Công an Hà Nội chủ động kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép về phía khung thành đại diện Singapore.

Ở trận ra quân bảng B, HLV Polking thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình. Ngoại trừ Lê Văn Đô, các cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia đều được cất trên băng ghế dự bị. Lion City Sailors là đương kim vô địch Singapore trong khi Công an Hà Nội là đương kim vô địch V.League.

Trước đối thủ mạnh, Lion City Sailors chủ động chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Hàng thủ đội chủ nhà tổ chức tương đối chắc chắn, khiến đội khách gặp khó trong việc tìm khoảng trống. Tuy nhiên, đội khách vẫn duy trì sức ép và cuối cùng có được bàn thắng quan trọng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Polking lần lượt đưa Đình Bắc, Quang Hải và Thành Long vào sân. Nhà vô địch V.League 2025/26 tiếp tục kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, trong khi Lion City Sailors chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự.

Đội chủ nhà chỉ tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút 65, bóng được câu vào khu vực cấm địa và một cầu thủ Lion City Sailors chờ sẵn, nhưng Quang Vinh kịp thời can thiệp. Sáu phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Văn Hậu chơi tập trung và phá bóng giải nguy cho CLB Công an Hà Nội.

Khoảng 20 phút cuối, Lion City Sailors bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. CLB Công an Hà Nội chịu sức ép lớn hơn nhưng vẫn đứng vững. Phút 86, đội khách suýt nhân đôi cách biệt. Quang Hải nhả bóng để Đình Bắc dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi chệch khung thành.

Không thể ghi thêm bàn, CLB Công an Hà Nội vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 và có 3 điểm trong ngày ra quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27.