Ronaldo trị giá 850 triệu euro khiến Bồ Đào Nha khó buông

Ronaldo có tầm ảnh hưởng khổng lồ tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Hôm 8/10, L'Equipe cho biết FPF rất muốn đưa Ronaldo trở lại tuyển quốc gia, thậm chí ngay ở đợt tập trung tháng 11. Điều này được cho là nhằm bảo vệ hình ảnh của Bồ Đào Nha, đồng thời giúp FPF duy trì sự ổn định về tài chính.

Theo Daniel Sa, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Tiếp thị Bồ Đào Nha (IPAM), Ronaldo là thương hiệu Bồ Đào Nha được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới và trong lịch sử. Trong khi đó, chuyên gia tư vấn tiếp thị Carlos Coelho mô tả khả năng mất Ronaldo là một tổn thất có giá trị rất lớn, bởi anh được xem là tài sản nổi bật bậc nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng sở hữu.

IPAM định giá thương hiệu cá nhân Ronaldo ở mức 850 triệu euro. Trong khi đó, doanh thu hàng năm của FPF được cho là vượt 120 triệu euro. Dù chưa có số liệu cụ thể xác định Ronaldo đóng góp bao nhiêu phần trăm vào nguồn thu này, giới chuyên môn cho rằng sự hiện diện của anh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức hấp dẫn thương mại của đội tuyển.

Một nghiên cứu sau World Cup 2026 cho thấy 29 bài đăng của Ronaldo trên mạng xã hội tạo ra giá trị truyền thông ước tính 107 triệu USD. Trong cùng giai đoạn, các tài khoản của đội tuyển Bồ Đào Nha tạo ra khoảng 79 triệu USD giá trị tiếp cận từ 565 bài đăng.

Ronaldo tạo sức hút truyền thông rất lớn. Ảnh: Reuters.

Sự chênh lệch này cho thấy sức hút cá nhân của Ronaldo có thể vượt qua khả năng tạo sự chú ý của cả một tập thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là giá trị truyền thông ước tính, không đồng nghĩa với khoản doanh thu thực tế mà FPF sẽ mất nếu Ronaldo chia tay đội tuyển.

Dù vậy, nguy cơ vẫn đáng quan tâm bởi nguồn thu của FPF phụ thuộc vào nhiều lĩnh vực, bao gồm tài trợ, bản quyền truyền hình, cấp phép thương mại và bán sản phẩm lưu niệm. Liên đoàn được cho là ghi nhận doanh thu hơn 153 triệu USD trong mùa giải 2024/25. Ngân sách mùa tiếp theo cũng phân bổ khoảng 23,5 triệu USD cho đội tuyển quốc gia từ các nguồn quảng cáo, truyền hình và cấp phép.

Nếu Ronaldo rời đội tuyển, FPF có thể phải đối mặt với thách thức khổng lồ trong việc duy trì sức hút với các đối tác thương mại và người hâm mộ quốc tế. Thậm chí, sự "tháo chạy" của hàng loạt nhãn hàng là kịch bản có thể xảy ra.

Ngoài những hệ lụy tài chính, việc Ronaldo giã từ ĐTQG khiến FPF cũng mất đi một điểm tựa chuyên môn. CR7 hiện giữ kỷ lục ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời góp công vào chức vô địch EURO 2016. Hơn hai thập niên thi đấu đỉnh cao giúp siêu sao này trở thành gương mặt đại diện nổi bật nhất của bóng đá nước nhà.

Vì vậy, tương lai của Ronaldo không đơn thuần là vấn đề giữa một cầu thủ và HLV Jorge Jesus. Với FPF, đây còn là bài toán về hình ảnh, doanh thu và chiến lược thương mại, trong bối cảnh một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha đang đứng trước bước ngoặt quan trọng.

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