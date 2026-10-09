Endrick lọt tầm ngắm Roma và Milan, Real Madrid cân nhắc tương lai

Theo Corriere dello Sport, cả AS Roma lẫn AC Milan đều đang theo dõi sát tình hình của Endrick. Sau những lần bày tỏ sự quan tâm trước đó, hai đại diện Serie A được cho là đã tiến gần hơn tới khả năng đưa chân sút Brazil sang Italy trong tháng 1.

Việc chưa có được vị trí ổn định tại Real Madrid khiến Endrick phải cân nhắc phương án tìm kiếm bến đỗ mới. Với một cầu thủ trẻ cần thời gian thi đấu để phát triển, chuyển sang Serie A theo dạng cho mượn có thể giúp thần đồng người Brazil tích lũy kinh nghiệm và duy trì nhịp độ thi đấu.

Endrick đứng trước khả năng rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Roma được cho là đang có lợi thế nhất định nhờ Wesley, hậu vệ người Brazil hiện khoác áo đội bóng thủ đô. Hai cầu thủ có mối quan hệ thân thiết khi cùng khoác áo đội tuyển quốc gia, và Wesley được cho là đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn chào đón người đồng hương đến Rome.

Mối liên hệ này có thể giúp Roma tạo thêm sức hút trong quá trình thuyết phục Endrick. Dù vậy, sự thân thiết giữa các cầu thủ chưa đủ để bảo đảm thương vụ thành công. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kế hoạch phát triển của tiền đạo 20 tuổi, cũng như những điều khoản mà Real Madrid và đội bóng muốn mượn có thể thống nhất.

AS Roma và AC Milan cùng dành sự quan tâm cho Endrick

Nếu cập bến Roma, Endrick sẽ phải cạnh tranh để giành suất thi đấu trong một tập thể có nhiều lựa chọn trên hàng công. Điều này đồng nghĩa cầu thủ người Brazil khó được bảo đảm vị trí đá chính ngay lập tức, nhưng vẫn có cơ hội chứng minh năng lực nếu tận dụng tốt những lần ra sân.

Trong khi Roma tìm cách thúc đẩy thương vụ thông qua những mối liên hệ sẵn có, AC Milan vẫn chưa rút khỏi cuộc đua. Đội bóng áo sọc đỏ đen cũng xem Endrick là phương án tiềm năng để tăng cường hàng công trong giai đoạn hai của mùa giải.

Sự cạnh tranh giữa hai đại diện Serie A có thể khiến tương lai của tiền đạo Brazil trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Roma có lợi thế từ mối quan hệ cá nhân, còn Milan vẫn là lựa chọn cần được cân nhắc nếu đưa ra được kế hoạch thi đấu phù hợp.

Endrick có thể chuyển sang Serie A để tìm kiếm cơ hội thi đấu

Hiện chưa có thỏa thuận chính thức nào được xác nhận. Tuy nhiên, nếu cơ hội tại Real Madrid tiếp tục hạn chế, việc chuyển sang Italy theo dạng cho mượn có thể là bước đi cần thiết để Endrick tìm lại đà phát triển. Cả Roma và Milan vì thế đều có cơ sở theo đuổi thương vụ, trong khi quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lợi ích chuyên môn của cầu thủ và phương án mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lựa chọn.