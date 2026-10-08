Julian Alvarez quay xe với Barcelona, Arsenal bất ngờ hưởng lợi

Mùa hè vừa qua, Julian Alvarez từng ưu tiên Barcelona khi muốn rời Atletico Madrid. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chấp nhận để chân sút 26 tuổi gia nhập một đối thủ trực tiếp tại La Liga. Thương vụ vì thế không thể diễn ra, buộc anh tiếp tục gắn bó với Atletico.

Hiện tình hình đã thay đổi đáng kể, Barcelona được cho là đang hướng sự chú ý đến Erling Haaland, đồng đội cũ của Alvarez tại Manchester City. Nếu đội bóng xứ Catalan thành công với thương vụ này, khả năng họ tiếp tục theo đuổi Alvarez sẽ giảm đáng kể.

Barcelona nhắm Erling Haaland, mở ra cơ hội cho Arsenal chiêu mộ Alvarez

Sự thay đổi trong kế hoạch của Barcelona mở ra cơ hội cho Arsenal. Pháo thủ từng dành sự quan tâm đặc biệt đến Alvarez và được cho là sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để đưa anh về Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hai bên cũng từng có những cuộc trao đổi tích cực. Mối quan hệ giữa Arsenal và Atletico được đánh giá khá tốt, qua đó tạo cơ sở để đội bóng Bắc London tiếp tục xúc tiến thương vụ nếu Alvarez thực sự muốn tìm kiếm thử thách mới.

Bên cạnh Arsenal, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng nằm trong nhóm các CLB theo dõi tình hình của tiền đạo người Argentina. Dẫu vậy, Pháo thủ được xem là điểm đến nổi bật nhờ sự quan tâm đã được thể hiện từ trước.

Julian Alvarez có thể gia nhập Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

Một trong những kịch bản được nhắc đến là Arsenal đưa cầu thủ vào thỏa thuận nhằm giảm mức phí chuyển nhượng. Atletico được cho là đánh giá cao một số nhân tố thuộc đội hình Pháo thủ, qua đó mở ra khả năng hai bên đàm phán theo hình thức trao đổi kèm tiền.

Nếu Barcelona chuyển trọng tâm sang Haaland, Arsenal sẽ có thêm cơ hội tiếp cận Alvarez. Tiền đạo 26 tuổi cũng đứng trước quyết định quan trọng về tương lai, trong bối cảnh cánh cửa đến Emirates đang dần rộng mở.