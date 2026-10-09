Lịch sử đối đầu Hull vs Everton: Moyes chờ nối dài ưu thế, Hull mơ tái hiện ngày đầu năm 2015

Hull vs Everton: Cặp đấu trở lại sau nhiều năm

Trước màn so tài giữa Hull vs Everton, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Hai câu lạc bộ đã gặp nhau 24 lần trên các đấu trường. Everton thắng 11, Hull thắng 7 và 6 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Phần lớn các cuộc chạm trán gần đây diễn ra trong những mùa giải Hull góp mặt ở Premier League, giai đoạn 2013-2017. Sau khi Hull rớt hạng năm 2017, hai đội chỉ gặp lại nhau một lần ở FA Cup năm 2022.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Nếu quá khứ gọi tên Everton, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi. Hull đang gây ấn tượng với khả năng gây khó cho các đối thủ mạnh, còn Everton của David Moyes sở hữu hàng thủ rất chắc chắn.

Everton vs Hull 2014: Aluko giúp Hull chấm dứt chuỗi thua

Tháng 12/2014, Hull đến Goodison Park trong bối cảnh vừa trải qua 4 thất bại liên tiếp. Everton nhập cuộc tự tin và vượt lên dẫn trước ở phút 34, khi Romelu Lukaku dứt điểm từ đường chuyền của Kevin Mirallas.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không tận dụng được thế trận áp đảo để nới rộng cách biệt. Ở hiệp hai, Hull chỉ có đúng một cú sút trúng đích, và Sone Aluko đã biến nó thành bàn gỡ hòa ở phút 59.

Trận hòa 1-1 giúp Hull chấm dứt chuỗi trận thua. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi của đội bóng vùng Yorkshire.

Hull vs Everton 2015: Chiến thắng ngày đầu năm mới

Chỉ một tháng sau, ngày 1/1/2015, hai đội tái ngộ tại sân của Hull. Lần này, đội chủ nhà tạo nên bất ngờ khi đánh bại Everton 2-0.

Đây là chiến thắng gần nhất của Hull trước Everton. Trận đấu cho thấy khi được chơi trên sân nhà, Hull hoàn toàn có thể khiến đối thủ được đánh giá cao hơn phải trả giá.

Everton vs Hull 2017: Lukaku đi vào lịch sử, Calvert-Lewin ra mắt

Tháng 3/2017, Everton tiếp đón Hull tại Goodison Park và giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu gần đây. Dominic Calvert-Lewin mở tỷ số ở phút thứ 9 từ đường chuyền của Tom Davies, đồng thời ghi bàn đầu tiên tại Premier League.

Hull bám đuổi khá tốt, nhưng trận đấu đổi chiều khi Tom Huddlestone nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Idrissa Gueye. Ngay sau đó, Enner Valencia nhân đôi cách biệt ở phút 78. Lukaku ghi thêm hai bàn trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 4-0.

Với cú đúp này, Lukaku trở thành cầu thủ Everton đầu tiên cán mốc 20 bàn trong một mùa Premier League. Chiến thắng cũng giúp Everton vượt Manchester United để vươn lên thứ 6, trong khi Hull tiếp tục chìm sâu trong nhóm cầm đèn đỏ.

Hull vs Everton FA Cup 2022: Everton thắng sau 120 phút

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ở vòng 3 FA Cup tháng 1/2022 trên sân của Hull. Khi đó, Hull đang thi đấu ở Championship, còn Everton là đại diện Premier League và được đánh giá cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực và cầm hòa Everton 2-2 sau 90 phút. Trận đấu phải bước sang hiệp phụ, nơi Everton ghi thêm bàn để thắng chung cuộc 3-2.

Trận đấu cho thấy Hull luôn là đối thủ khó chịu, đặc biệt trên sân nhà. Đây là dữ kiện quan trọng trước cuộc tái ngộ sắp tới.

Nhận định Hull vs Everton: Moyes coi chừng sự lì lợm của Hull

Hull đã chứng minh họ có thể gây khó khăn cho nhiều đối thủ mạnh. Trong chuyến làm khách trước Newcastle, đội bóng của Sergej Jakirovic bám đuổi đến những phút cuối, nhưng vẫn thua 1-2 tại St James’ Park. Trước đó, họ tạo bất ngờ lớn khi cầm hòa Chelsea 2-2 ngay tại Stamford Bridge.

Hull tận dụng rất tốt khoảng trống khi Chelsea đẩy cao đội hình, đồng thời duy trì khả năng phản công nhanh. Trận hòa 0-0 trước Aston Villa trên sân nhà cũng cho thấy Hull có thể kéo đối thủ vào thế bế tắc bằng khối phòng ngự thấp và cự ly đội hình hợp lý.

Everton còn sở hữu chuỗi kết quả thiên về phòng ngự rõ rệt hơn. Họ thắng Ipswich 1-0 sau màn trình diễn khá tốt. Trước đó, Everton đánh bại Wolves 1-0 tại Carabao Cup và hòa Tottenham 0-0.

Thành tích này cho thấy hệ thống của David Moyes đang vận hành khá ổn định. Everton đặc biệt mạnh trong tranh chấp bóng bổng, chống bóng hai và tổ chức phòng ngự trước vòng cấm. Họ thường không cần tạo ra quá nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn thắng.

Tình hình lực lượng Hull vs Everton

Hull đang gặp khủng hoảng lực lượng khi vắng tới 7 cầu thủ vì chấn thương: Charlie Hughes, Darko Gyabi, Elliot Stroud, Hidemasa Morita, Ilyas Ansah, Jack Butland và Tim Iroegbunam. Sự vắng mặt của thủ thành Butland và tiền vệ Morita là tổn thất đáng kể với đội chủ nhà.

Everton không có Christian Nørgaard vì chấn thương. Vitaliy Mykolenko còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu Mykolenko không kịp bình phục, Moyes sẽ phải điều chỉnh ở hành lang cánh trái.

Phong độ và lịch sử đối đầu Hull vs Everton

Hull thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và để thủng lưới 5 lần. Đội chủ nhà không có nhiều chiến thắng, nhưng thường khiến đối thủ phải vất vả.

Everton bất bại trong 5 trận gần nhất, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đội bóng của Moyes chỉ thủng lưới 3 bàn trong giai đoạn này.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Everton. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng 2, hòa 2 và Hull chỉ thắng 1.

Đội hình dự kiến Hull vs Everton

Hull có thể sử dụng sơ đồ 5-4-1 với Konstantinos Tzolakis trong khung thành. Hàng thủ gồm Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nampalys Mendy và Ryan Giles. Sorba Thomas, Regan Slater, Matt Crooks và Mohamed Amine Belloumi đá ở tuyến giữa, phía trên là Oli McBurnie.

Everton nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Jordan Pickford bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite và Vitaliy Mykolenko. James Garner cùng Kiernan Dewsbury-Hall án ngữ tuyến giữa. Brennan Johnson, Jack Grealish và Harrison Armstrong hỗ trợ cho Thierno Barry.

Thống kê đáng chú ý trước trận Hull vs Everton

Trong 24 lần gặp nhau, Everton thắng 11, Hull thắng 7 và có 6 trận hòa.

Lần gần nhất Hull đánh bại Everton là ngày 1/1/2015, với tỷ số 2-0.

Trận thắng 4-0 năm 2017 là chiến thắng đậm nhất của Everton trước Hull trong các lần gặp nhau gần đây.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Everton phải đá hiệp phụ mới đánh bại Hull 3-2 ở FA Cup 2022.

Everton giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần nhất.

Hull vs Everton: Cặp đấu tái ngộ với chương mới

Từ bàn gỡ của Aluko năm 2014, chiến thắng đầu năm 2015 đến cột mốc lịch sử của Lukaku năm 2017, Hull vs Everton luôn mang nhiều câu chuyện. Quá khứ gần gọi tên Everton, nhưng Hull từng chứng minh họ có thể tạo bất ngờ trên sân nhà.

Everton vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Pickford, Tarkowski, Branthwaite cùng sự sáng tạo của Grealish giúp đội khách có nền tảng vững chắc để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Hull đang chơi rất lì lợm, từng cầm chân cả Chelsea lẫn Aston Villa. Nếu đội chủ nhà giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt phản công, Everton hoàn toàn có thể trải qua một trận đấu nhiều khó khăn.

Dự đoán tỷ số Hull vs Everton

Everton có lợi thế về phong độ, hàng thủ chắc chắn và lịch sử đối đầu. Hull lại có sân nhà, sự lì lợm và khả năng gây khó cho các đối thủ mạnh. Với hai đội đều đề cao tính cân bằng, một trận hòa là kịch bản hợp lý.

Dự đoán tỷ số: Hull 1-1 Everton.