Ukraine tấn công trung tâm dữ liệu Nga, khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời

Cận cảnh vụ hỏa hoạn bùng phát tại trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga.

Một trong những trung tâm dữ liệu lớn của Yandex - hãng công nghệ hàng đầu của Nga với công cụ tìm kiếm được coi là đối trọng của Google ở thị trấn Sasovo (cách Moskva khoảng 402 km về phía đông nam) bị máy bay không người lái Ukraine tập kích. Sự việc khiến đám cháy lớn bùng phát.

Video do euro news đăng tải cho thấy ngọn lửa và khói dày đặc xuất hiện sau vụ tấn công. Theo công ty công nghệ Yandex, trung tâm dữ liệu đã ngừng hoạt động hoàn toàn và một số dịch vụ có thể không khả dụng.

“Hiện tại, không có thương vong và dịch vụ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để xử lý hậu quả”, Yandex thông tin.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Cơ sở này cũng nằm chung địa điểm với nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta - đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Dù Ukraine chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào trung tâm dữ liệu lớn của Yandex, nhưng trong những tháng gần đây, Kiev liên tục tăng cường loạt cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Nhưng đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhắm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu của Nga kể từ khi nước này bắt đầu tiến công quân sự nhằm vào Ukraine và diễn ra sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào trung tâm dữ liệu của Ukraine.

Tuần trước, Nga cũng tấn công những cơ sở trọng yếu ở Kiev và nhiều thành phố lớn khác trên khắp Ukraine nhằm làm suy yếu nền tảng năng lượng của nước này trước mùa đông, đe dọa nguồn cung cấp nhiệt và dịch vụ thiết yếu khác cho người dân.