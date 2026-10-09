Lịch sử đối đầu Real Betis vs Osasuna: Pellegrini chờ nối dài mạch bất bại, Budimir quyết phá dớp

Real Betis vs Osasuna: Cặp đấu nghiêng hẳn về Betis

Trước màn so tài giữa Real Betis vs Osasuna ở La Liga, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Hai câu lạc bộ đã gặp nhau rất nhiều lần, từ La Liga đến trận chung kết Cúp Nhà vua đáng nhớ năm 2005.

Giai đoạn gần đây, Betis chiếm ưu thế rõ rệt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng xứ Andalusia thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào. Betis ghi 8 bàn, còn Osasuna chỉ có 3 bàn.

Nếu quá khứ gần gọi tên Betis, hiện tại càng củng cố lợi thế đó. Betis đang đứng thứ 3 sau 7 vòng, trong khi Osasuna đã trải qua 4 vòng liên tiếp không thắng.

Real Betis vs Osasuna chung kết Cúp Nhà vua 2005: Dani mang về danh hiệu lịch sử

Lần chạm trán quan trọng nhất giữa hai đội diễn ra ở trận chung kết Cúp Nhà vua năm 2005 tại sân Vicente Calderón. Đây là trận chung kết đầu tiên của Osasuna, trong khi Betis đã chờ đợi danh hiệu này suốt gần 30 năm.

Ricardo Oliveira đưa Betis vượt lên dẫn trước, nhưng John Aloisi gỡ hòa cho Osasuna, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ở những phút cuối hiệp phụ, Dani ghi bàn quyết định giúp Betis thắng 2-1 và giành Cúp Nhà vua.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Betis kể từ năm 1977, đồng thời là trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Real Betis vs Osasuna 2022: Juanmi lập cú đúp trong trận thắng 4-1

Tháng 4/2022, Betis thể hiện sức mạnh vượt trội trước Osasuna trên sân nhà. Juanmi lập cú đúp trong hiệp một, ở phút 34 và phút 45.

Ante Budimir rút ngắn tỷ số cho Osasuna ở phút 65, nhưng William Carvalho và Álex Moreno ghi thêm hai bàn trong những phút cuối, giúp Betis thắng 4-1. Đây là chiến thắng đậm nhất của Betis trước Osasuna trong những năm gần đây.

Ở lượt đầu mùa 2022/23 vào tháng 8/2022, Betis tiếp tục thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Borja Iglesias ở phút 34.

Osasuna vs Real Betis 2023: Chiến thắng gần nhất của Osasuna

Tháng 4/2023, Osasuna tạo nên một trận đấu rượt đuổi hấp dẫn trên sân El Sadar và thắng Betis 3-2.

Đây là chiến thắng gần nhất của Osasuna trước Betis. Kể từ đó, đội bóng xứ Navarra đã không thể đánh bại Betis thêm lần nào.

Real Betis vs Osasuna 2023: Isco định đoạt trận đấu ở phút 90

Tháng 10/2023, Betis tiếp đón Osasuna trong một trận đấu kịch tính. Willian José mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 45.

Rubén García gỡ hòa cho Osasuna ở phút 85, tưởng chừng giúp đội khách giành 1 điểm. Tuy nhiên, Isco ghi bàn ở phút 90, mang về chiến thắng 2-1 cho Betis.

Đây là trận đấu mở đầu chuỗi bất bại của Betis trước Osasuna.

Osasuna vs Real Betis 2024: Betis thắng liên tiếp tại El Sadar

Tháng 5/2024, Betis thắng 2-0 ngay trên sân El Sadar. Đến tháng 10/2024, đội bóng xứ Andalusia tiếp tục giành chiến thắng 2-1 tại đây, với bàn mở tỷ số của Vitor Roque ngay phút thứ 7.

Hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách cho thấy Betis đã tìm ra công thức để đánh bại Osasuna, kể cả khi đối thủ được chơi trước khán giả nhà.

Real Betis vs Osasuna 2025-2026: Budimir và những bàn gỡ hòa

Tháng 5/2025, hai đội hòa 1-1 trên sân của Betis. Cucho Hernández mở tỷ số ở phút 64, nhưng Ante Budimir gỡ hòa cho Osasuna ở phút 75.

Mùa 2025/26, Betis thắng 2-0 ở lượt đi tại La Cartuja vào tháng 9/2025, với các bàn thắng của Abde Ezzalzouli ở phút 19 và Cucho Hernández ở phút 38.

Lần chạm trán gần nhất diễn ra vào tháng 4/2026 tại El Sadar. Abde tiếp tục ghi bàn ngay phút thứ 7, trước khi Budimir gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 40. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ sắp tới. Budimir đã ghi bàn trong 2 lần gần nhất Osasuna có điểm trước Betis, còn Abde và Cucho đều đang có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Navarra.

Nhận định Real Betis vs Osasuna: La Cartuja chờ chiến thắng thứ 6

Real Betis khởi đầu mùa giải đầy tích cực với 16 điểm sau 7 vòng, nhờ 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, qua đó đứng thứ 3. Đội bóng xứ Andalusia ghi 9 bàn và mới nhận 7 bàn thua, cho thấy sự cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Đoàn quân của Manuel Pellegrini duy trì sự ổn định trên nhiều đấu trường và đang biến La Cartuja thành điểm tựa đáng tin cậy. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công kiên nhẫn và duy trì cự ly đội hình hợp lý giúp Betis trở thành đối thủ khó bị đánh bại.

Sức mạnh đáng chú ý của Betis nằm ở số lượng phương án tấn công. Antony, Isco, Abde Ezzalzouli và Pablo Fornals đều có thể tạo đột biến. Ở vị trí trung phong, Cucho Hernández có lợi thế về khả năng phối hợp, trong khi Troy Parrott đang cạnh tranh mạnh mẽ cho suất đá chính.

Dù vậy, Betis không được phép chủ quan. Lịch thi đấu dày đặc tại La Liga và Champions League có thể buộc Pellegrini phải xoay vòng nhân sự.

Ở chiều ngược lại, Osasuna chưa tìm được sự ổn định. Sau 7 vòng, đội khách mới có 8 điểm với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Đáng lo hơn, họ chỉ ghi được 6 bàn nhưng đã thủng lưới 13 lần. Osasuna cũng đã trải qua 4 vòng liên tiếp không thắng, chỉ giành 1 trong 12 điểm tối đa.

Hy vọng lớn nhất của đội khách vẫn là Ante Budimir. Tiền đạo người Croatia là điểm đến nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng và tấn công trực diện. Kiểm soát Budimir sẽ là nhiệm vụ quan trọng với hàng thủ Betis.

Osasuna nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên số đông ở phần sân nhà trước khi tìm cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái. Betis vì thế cần kiên nhẫn, bởi đối thủ sẽ chủ động kéo thấp đội hình và chờ sai lầm để phản công.

Tình hình lực lượng Real Betis vs Osasuna

Real Betis chỉ vắng Júnior Firpo vì chấn thương. Đây là cơ sở để Pellegrini duy trì bộ khung quen thuộc.

Osasuna không có Raúl Moro vì chấn thương. Jorge Herrando và Asier Bonel cũng đang trong quá trình hồi phục, khiến đội khách gặp một số khó khăn về nhân sự.

Phong độ và lịch sử đối đầu Real Betis vs Osasuna

Real Betis thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội chủ nhà đang có phong độ ổn định trên nhiều đấu trường.

Osasuna thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần. Hàng thủ đội khách đang bộc lộ nhiều vấn đề.

Lịch sử đối đầu nghiêng rõ về Betis. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Betis thắng 3, hòa 2 và không thua.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Osasuna

Real Betis có thể sử dụng Álvaro Valles trong khung thành. Hàng thủ gồm Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan và Fran García. Marc Roca cùng Pablo Fornals đá ở tuyến giữa. Antony, Isco và Abde Ezzalzouli hỗ trợ cho Cucho Hernández.

Osasuna nhiều khả năng tung ra Sergio Herrera bắt chính. Hàng thủ gồm Iñigo Arguibide, Alejandro Catena, Unai Santos và Diego Rico. Asier Osambela, Jon Moncayola và Iker Muñoz đá ở tuyến giữa. Kike Barja và Rubén García hỗ trợ cho Ante Budimir.

Thống kê đáng chú ý trước trận Real Betis vs Osasuna

Real Betis bất bại trong 6 lần gặp Osasuna gần nhất, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Lần gần nhất Osasuna đánh bại Betis là tháng 4/2023, với tỷ số 3-2.

Betis thắng Osasuna 2-1 sau hiệp phụ ở chung kết Cúp Nhà vua 2005.

Abde Ezzalzouli ghi bàn trong cả 2 lần gặp Osasuna mùa 2025/26.

Budimir ghi bàn trong cả 2 trận hòa gần nhất giữa hai đội.

Osasuna đã trải qua 4 vòng La Liga liên tiếp không thắng.

Real Betis vs Osasuna: La Cartuja chờ chương mới

Từ trận chung kết Cúp Nhà vua năm 2005 đến chuỗi bất bại hiện tại, Real Betis vs Osasuna luôn mang nhiều câu chuyện. Quá khứ gần gọi tên Betis, và phong độ hiện tại càng củng cố lợi thế cho đội chủ nhà.

Betis được đánh giá cao hơn nhờ phong độ, lực lượng và nhiều phương án tấn công. Isco, Antony, Abde và Cucho giúp đội chủ nhà có nhiều cách để phá vỡ hàng thủ đối phương.

Dù vậy, Osasuna có Budimir, người luôn biết cách ghi bàn vào lưới Betis. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống cố định, Betis hoàn toàn có thể gặp khó.

Dự đoán tỷ số Real Betis vs Osasuna

Real Betis có lợi thế rõ ràng về phong độ, sân nhà và lịch sử đối đầu. Osasuna đang gặp khó ở cả hai đầu sân, nhưng lối chơi thận trọng có thể khiến trận đấu không có quá nhiều bàn thắng. Một chiến thắng với cách biệt tối thiểu dành cho đội chủ nhà là kịch bản đáng chờ đợi.

Dự đoán tỷ số: Real Betis 1-0 Osasuna.