Lịch sử đối đầu Liverpool vs Man City: Haaland chờ nối dài chuỗi thắng, Liverpool quyết đòi nợ tại Anfield

Liverpool vs Man City: Đại chiến định hình bóng đá Anh

Trước màn so tài giữa Liverpool vs Man City tại Anfield, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu đã định hình cuộc đua vô địch Premier League trong gần một thập kỷ, với những trận đấu căng thẳng, nhiều bàn thắng và không ít khoảnh khắc đi vào lịch sử.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Man City thắng 3, Liverpool thắng 2. Đội bóng thành Manchester ghi 9 bàn, còn Liverpool có 5 bàn. Đáng chú ý, Man City đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Liverpool.

Nếu quá khứ gần gọi tên Man City, Anfield lại mở ra một câu chuyện khác. Liverpool đang bất bại tại Premier League mùa này và giữ sạch lưới ở 3 trận gần nhất, trong khi Man City toàn thắng 5 vòng đầu tiên.

Liverpool vs Man City Champions League 2018: Cơn lốc tại Anfield

Tứ kết Champions League mùa 2017/18 là lần đầu hai đội gặp nhau ở cúp châu Âu. Khi đó, Man City của Pep Guardiola đang thống trị Premier League và được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Liverpool của Jurgen Klopp tạo nên cơn lốc ở lượt đi tại Anfield. Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mané ghi 3 bàn chỉ trong hiệp một, giúp đội chủ nhà thắng 3-0.

Ở lượt về, Man City vượt lên dẫn trước, nhưng Salah và Roberto Firmino ghi bàn giúp Liverpool thắng ngược 2-1 tại Etihad. The Kop thắng chung cuộc 5-1 và tiến vào bán kết.

Man City vs Liverpool 2019: Khoảng cách 1,12 cm định đoạt ngôi vương

Tháng 1/2019, Liverpool đến Etihad với tư cách đội bất bại tại Premier League. Trận đấu được nhớ mãi bởi pha cứu thua của John Stones trên vạch vôi, khi bóng chỉ còn cách việc đi hết vạch 1,12 cm.

Sergio Agüero mở tỷ số cho Man City, Firmino gỡ hòa, trước khi Leroy Sané ghi bàn quyết định giúp đội chủ nhà thắng 2-1. Đây là thất bại duy nhất của Liverpool tại Premier League mùa 2018/19.

Cuối mùa, Man City vô địch với chỉ hơn Liverpool đúng 1 điểm. Trận đấu này vì thế được xem là một trong những trận cầu quyết định nhất lịch sử Premier League.

Liverpool vs Man City 2019-2020: Từ cú đánh bại đến màn chào mừng

Tháng 11/2019, Liverpool đáp trả bằng chiến thắng 3-1 tại Anfield nhờ các bàn thắng của Fabinho, Salah và Mané. Kết quả này giúp The Kop bỏ xa Man City trên bảng xếp hạng.

Cuối mùa, Liverpool giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 30 năm. Tháng 7/2020, Man City xếp hàng chào mừng nhà vô địch, nhưng sau đó đè bẹp Liverpool 4-0 tại Etihad như một lời khẳng định sức mạnh.

Liverpool vs Man City 2021: Thảm họa của Alisson tại Anfield

Tháng 2/2021, Man City tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất tại Anfield khi đánh bại Liverpool 4-1. Hai sai lầm của thủ môn Alisson Becker khiến đội chủ nhà sụp đổ trong hiệp hai.

İlkay Gündoğan lập cú đúp, Raheem Sterling và Phil Foden góp thêm mỗi người một bàn. Salah chỉ ghi được một bàn từ chấm phạt đền.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Man City tại Anfield kể từ năm 2003, chấm dứt “lời nguyền” kéo dài gần hai thập kỷ.

Liverpool vs Man City FA Cup 2022: Mané tỏa sáng ở Wembley

Tháng 4/2022, hai đội gặp nhau ở bán kết FA Cup tại Wembley. Liverpool nhập cuộc như vũ bão và dẫn 3-0 ngay trong hiệp một nhờ bàn thắng của Ibrahima Konaté và cú đúp của Mané.

Man City vùng lên trong hiệp hai nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Liverpool thắng 3-2 và sau đó giành chức vô địch FA Cup.

Liverpool vs Man City mùa 2024/25: The Kop thắng cả hai lượt trận

Mùa 2024/25, Liverpool thể hiện sự vượt trội trước Man City. Tháng 12/2024, Cody Gakpo và Salah ghi bàn giúp The Kop thắng 2-0 tại Anfield.

Đến tháng 2/2025, Liverpool tiếp tục thắng 2-0 ngay tại Etihad với các bàn thắng của Salah và Dominik Szoboszlai. Hai chiến thắng này góp phần quan trọng giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League mùa giải đó.

Liverpool vs Man City mùa 2025/26: Man City toàn thắng cả 3 lần gặp

Mùa 2025/26 chứng kiến sự đổi chiều mạnh mẽ. Man City thắng cả 3 lần gặp Liverpool trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield ở Premier League và trận thắng đậm 4-0 ở tứ kết FA Cup. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp giúp Man City lật ngược thế đối đầu gần đây.

Đây là dữ kiện quan trọng trước cuộc tái ngộ sắp tới. Liverpool sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước đối thủ.

Chỉ số sức mạnh Liverpool vs Man City

Theo mô hình đánh giá sức mạnh và xác suất chiến thắng của Sports Mole, Man City được đánh giá nhỉnh hơn Liverpool trước cuộc đối đầu tại Anfield. Đội khách có 41,27% khả năng giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ tương ứng của Liverpool là 34,87%. Khả năng hai đội chia điểm là 23,86%.

Dù Man City được đánh giá cao hơn, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Điều này cho thấy Liverpool hoàn toàn có cơ hội tạo nên khác biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Nhận định Liverpool vs Man City: Anfield chờ đòi nợ

Liverpool bước vào cuộc đại chiến sau khởi đầu tương đối ổn định tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 5 vòng, đoàn quân của HLV Andoni Iraola vẫn bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 9 điểm và đứng thứ 6. Tuy nhiên, việc đánh rơi điểm ở 3 trận cho thấy đội chủ sân Anfield vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.

Phong độ gần đây của Liverpool mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, The Kop thắng 4 và hòa 1, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đặc biệt, Liverpool giữ sạch lưới ở 3 trận gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 1-0 trước Bournemouth ở vòng vừa qua.

Ở phía đối diện, Man City đang thể hiện sức mạnh đáng nể. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên, giành trọn 15 điểm và là đội duy nhất chưa đánh rơi điểm tại Ngoại hạng Anh mùa này. Hàng công đội khách đã ghi 13 bàn, trong đó có chiến thắng 5-3 trước Sunderland.

Trên mọi đấu trường, Man City toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Chiến thắng 1-0 trên sân Manchester United và 2-0 trước Porto tại Champions League cho thấy đội bóng thành Manchester đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách lớn.

Liverpool vẫn có điểm tựa lớn từ Anfield cùng khả năng phòng ngự đang được cải thiện. Vấn đề đáng lo nhất nằm ở hàng công, khi Alexander Isak và Cody Gakpo chưa chắc góp mặt, còn Hugo Ekitike phải nghỉ dài hạn. Trong bối cảnh Erling Haaland đang có phong độ tốt, đội chủ nhà có thể phải đối mặt với nhiều sức ép.

Tình hình lực lượng Liverpool vs Man City

Liverpool không có Hugo Ekitike, Conor Bradley, Federico Chiesa và Giovanni Leoni vì chấn thương. Alexander Isak và Cody Gakpo chưa chắc kịp bình phục. Jeremy Jacquet đã trở lại tập luyện nhưng thể trạng vẫn cần được đánh giá.

Man City vắng Phil Foden vì án treo giò. Antoine Semenyo và Nico O’Reilly chưa chắc ra sân do vấn đề thể trạng. Erling Haaland được kỳ vọng đủ sức góp mặt.

Phong độ và lịch sử đối đầu Liverpool vs Man City

Liverpool thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Hàng thủ The Kop đang chơi rất chắc chắn.

Man City toàn thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và thủng lưới 3 lần. Đội bóng thành Manchester đang ở đỉnh cao phong độ.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Man City. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Man City thắng 3, Liverpool thắng 2. Man City ghi 9 bàn, còn Liverpool có 5 bàn.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man City

Liverpool có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Alisson trong khung thành. Hàng thủ gồm Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk và Milos Kerkez. Alexis Mac Allister cùng Dominik Szoboszlai đá tiền vệ trụ. Victor Munoz, Florian Wirtz và Rio Ngumoha hỗ trợ cho Bradley Barcola.

Man City nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Gianluigi Donnarumma bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi và Josko Gvardiol. Elliot Anderson cùng Enzo Fernandez án ngữ tuyến giữa. Ndiaye, Rayan Cherki và Jérémy Doku hỗ trợ cho Erling Haaland.

Thống kê đáng chú ý trước trận Liverpool vs Man City

Man City thắng 3 trận liên tiếp trước Liverpool, bao gồm chiến thắng 2-1 tại Anfield và 4-0 ở tứ kết FA Cup mùa 2025/26.

Liverpool từng thắng cả hai lượt trận trước Man City mùa 2024/25, cùng tỷ số 2-0.

Man City vô địch Premier League 2018/19 với chỉ hơn Liverpool 1 điểm, sau trận thắng 2-1 nổi tiếng với pha cứu thua 1,12 cm của John Stones.

Liverpool thắng chung cuộc 5-1 trước Man City ở tứ kết Champions League 2017/18.

Man City toàn thắng 5 vòng đầu Premier League mùa này, còn Liverpool giữ sạch lưới 3 trận gần nhất.

Liverpool vs Man City: Anfield chờ chương mới của đại chiến

Từ đêm Champions League năm 2018, khoảng cách 1,12 cm năm 2019 đến chuỗi thắng của Man City mùa 2025/26, Liverpool vs Man City luôn là đại chiến mang tầm vóc đặc biệt. Quá khứ gần gọi tên Man City, nhưng Anfield luôn là nơi mọi thứ có thể thay đổi.

Man City được đánh giá cao hơn nhờ phong độ toàn thắng và sự hiện diện của Haaland. Cherki, Doku và Enzo Fernandez giúp đội khách có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Liverpool đang có hàng thủ chắc chắn cùng sự hậu thuẫn của Anfield. Nếu đội chủ nhà tận dụng tốt phản công và kiềm chế được Haaland, Man City hoàn toàn có thể phải trải qua một buổi chiều khó khăn.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Man City

Man City có lợi thế về phong độ, lịch sử đối đầu gần đây và lực lượng tấn công. Liverpool lại có sân nhà và hàng thủ đang chơi rất chắc chắn, nhưng những vấn đề nhân sự trên hàng công là điểm trừ lớn. Dù vậy, với phong độ toàn thắng, Man City vẫn có nhiều cơ sở để mang về 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-2 Man City.