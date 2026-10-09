'Argentina không cho nổi một tấm ảnh với Messi'

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin tại Monumental.

Tuyển Benin rời sân Monumental với một chút tiếc nuối sau trận gặp Argentina hôm 7/10. Theo HLV Gernot Rohr, nhiều cầu thủ của ông đã chuẩn bị áo để đổi và muốn có một bức ảnh với Lionel Messi, nhưng phần lớn đều không thực hiện được.

“Điều đáng tiếc duy nhất là phía Argentina không cho chúng tôi gì cả. Không một tấm ảnh với Messi, không một chiếc áo”, Rohr chia sẻ trên chương trình Rothen s'enflamme của RMC. Ông cho biết khu vực hậu trường được kiểm soát chặt và các cầu thủ Benin không được tự do tiếp cận phía Argentina.

Theo Rohr, một số học trò của ông mang sẵn áo theo với hy vọng đổi cùng cầu thủ đội chủ nhà sau trận. Tuy nhiên, Messi còn phải tham gia nhiều hoạt động tri ân tại Monumental nên việc tiếp cận anh gần như không thể.

Hình ảnh truyền hình cho thấy một số cầu thủ Benin tìm cách tới gần Messi ngay trên sân để chụp ảnh. Siêu sao Argentina vẫn bắt tay những người tiến tới, nhưng không có buổi giao lưu riêng giữa anh và đội khách sau đó.

Bản thân Rohr cũng muốn mang về một kỷ niệm. Nhà cầm quân 73 tuổi có sẵn chiếc áo Messi từ World Cup 2018, thời điểm ông còn dẫn dắt Nigeria, và nhờ Lionel Scaloni hỗ trợ xin chữ ký. Sau khoảng 30 phút chờ đợi, chiếc áo được trả lại với chữ ký của Messi.

Dù không hài lòng về khâu hậu trận, Rohr vẫn đánh giá cao trải nghiệm tại Buenos Aires. Ông cho rằng việc được thi đấu ở Monumental trong ngày Messi chia tay tuyển Argentina là kỷ niệm đặc biệt với nhiều cầu thủ trẻ Benin.

Argentina thắng Benin 3-0 trong trận cuối của Messi ở cấp đội tuyển. Tiền đạo 39 tuổi ghi một bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo hai bàn còn lại trước khi tham gia lễ tri ân sau trận.

Với các cầu thủ Benin, kết quả chuyên môn không phải điều duy nhất họ quan tâm. Nhiều người hiểu rằng cơ hội được đứng chung sân với Messi sẽ khó lặp lại, vì thế một chiếc áo hay bức ảnh cũng có giá trị rất riêng.

Cuối cùng, phần lớn đội khách rời Monumental mà không có món quà lưu niệm như mong muốn.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.